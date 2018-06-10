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影／粽葉飄香幸福味　彰化榮民重溫包粽樂趣

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/10 09:53
▲彰化縣田中鎮碧峰社區發展協會舉辦「粽葉飄香、幸福味」包肉粽活動，這次的包粽活動，讓榮民有機會重溫包粽的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）
▲彰化縣田中鎮碧峰社區發展協會舉辦「粽葉飄香、幸福味」包肉粽活動，這次的包粽活動，讓榮民有機會重溫包粽的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

端午節是傳統三大節日之一，包粽更是節慶的重頭戲，為讓傳統民俗文化得以傳承，彰化縣田中鎮碧峰里碧峰社區發展協會在端午節前夕，舉辦「粽葉飄香、幸福味」包肉粽活動，國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家榮民、住民及社區關懷據點志工也揪團參加，榮民們與社區志工開心地包起了肉粽，提前度過歡樂的端午節。


▲田中鎮碧峰社區發展協會舉辦「粽葉飄香、幸福味」包肉粽活動，這次的包粽活動，讓榮民有機會重溫包粽的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

參加包肉粽活動民眾戴好了手套開始大顯身手，不一會兒餡料準備好，婆媽們排排站，熟練的將粽葉疊成漏斗狀，抓起餡料、糯米就往裡塞，頓時油香四溢，聞者口水欲滴，塞滿後接著將多餘的葉子折起，轉個彎，一個個三角粽就成型，綁上粽繩，一串串的粽子，掛滿了竹竿。


▲ 田中鎮碧峰社區發展協會舉辦「粽葉飄香、幸福味」包肉粽活動，這次的包粽活動，讓榮民有機會重溫包粽的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

彰化榮家家主任史浩誠指出，榮家自今年起收住自費安養一般民眾入住，榮家有了女性住民，住民勞媽媽及閻媽媽也報名參加社區「粽葉飄香、幸福味」包肉粽活動，與社區的媽媽們一較高下，有人以外省粽長型的包法、台灣粽三角型包法，各有創意，大家都享受過節及溫馨團聚的氛圍。


▲ 田中鎮碧峰社區發展協會舉辦「粽葉飄香、幸福味」包肉粽活動，這次的包粽活動，讓榮民有機會重溫包粽的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

為尊崇榮民保家衛國及對國家無私之奉獻付出，由碧峰里長謝添益率領居民代表，將大家在社區活動中心共同包的肉粽煮熟後送至榮家，分享給全體住民及員工享用，祝賀大家端午節快樂。


▲ 田中鎮碧峰社區發展協會舉辦「粽葉飄香、幸福味」包肉粽活動，這次的包粽活動，讓榮民有機會重溫包粽的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

史浩誠表示，榮家住民參與社區包肉粽活動，可增進住民與社區人際交流互動，凝聚社區力量，更營造互利共榮的社區環境，使榮家住民達到成功老化，活的健康快樂、活的長壽。

史浩誠也提醒鄉親享用粽子美食之餘,也要注重身體健康,他強調,粽子雖然小小一顆,但是熱量驚人,食用太多體重也會跟著增加,希望鄉親多運動守護自己身體健康。

關鍵字包肉粽端午節榮民社區關懷據點
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