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川普推文狠批不誠實 加總理辦公室反駁

中央社2018/06/10 09:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社魁北克拉馬爾拜9日綜合外電報導）美國總統川普痛批加拿大總理杜魯道發表「不實聲明」，還說他已指示美方勿為G7領袖的聯合公報背書，杜魯道辦公室回應說，總理沒在記者會上說出他未曾告訴川普的話。

路透社報導，川普離開在魁北克拉馬爾拜（LaMalbaie）召開的七大工業國集團（G7）峰會後推文說，杜魯道（Justin Trudeau）表示加拿大不會任其擺布等言論，「非常不誠實且軟弱」。

川普推文說：「加拿大總理杜魯道在我們G7峰會上表現得如此溫順謙和，只為了在我離開後召開記者會說，『美國關稅是種侮辱』和他『不會任人擺布』。非常不誠實且軟弱。」

川普推文說：「我們的關稅是向加拿大對美國乳製品課徵270%關稅所做的回應！」

為期兩天的G7峰會今天閉幕，在川普挑戰性地宣揚「美國優先」議程之際，G7領袖試圖粉飾裂痕，發表矢言對抗保護主義和削減貿易障礙的聯合公報。

川普發表上述爆炸性推文後，杜魯道辦公室回應說，杜魯道在G7記者會上，沒說出他從未告訴過川普的話。

杜魯道辦公室在推特發表聲明說：「我們聚焦在#G7高峰會達成的一切。」

「無論是在公開場合，或是與川普總統私下會談，總理都沒說出他沒說過的話。」

川普提前離開G7峰會，轉往新加坡準備與北韓領袖金正恩舉行雙方首次峰會。但川普於座機飛離加拿大後所發推文顯示，他根本無意在任何貿易紛爭打退堂鼓。

川普說：「有鑑於杜魯道在記者會發表不實聲明，和加拿大對美國農民、工人和企業課徵龐大關稅這項事實，我已指示美方代表團勿為G7領袖發表的聯合公報背書，同時，我們也在考慮對湧入美國市場的汽車課徵關稅！」

杜魯道稍早告訴記者，川普以國安為由祭出鋼鋁關稅措施，對自第一次世界大戰以來即與美國戰友一起奮鬥犧牲的加拿大老兵來說是種「侮辱」。

「加拿大人有禮貌且通情達理，但我們不會任人擺布。」

杜魯道說他已告訴川普：「很遺憾但必須絕對明確和堅定表明，我們將會推動於7月1日採取報復措施，針對美國對我們不合理施加的關稅，祭出等同關稅。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070610

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