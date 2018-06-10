NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈古巴巨砲復健賽超猛 返大都會近了兩岸政策協會：郝龍斌訪大陸有爭議8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台南駐村有感 外籍藝術家復刻糖廠文化

中央社2018/06/10 09:44
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南總爺藝文中心外籍駐村藝術家艾文．安德拉德（Ivan Andrade），以糖廠文化創作結合戲劇與舞蹈元素的表演「漣漪」，並招募多名台南市民參與，盼演繹早年糖廠居民的日常。

西班牙籍表演藝術類創作家艾文．安德拉德是今年從374名申請者中脫穎而出，獲選總爺國際藝術村表演類駐村藝術家。他擁有倫敦戲劇學院碩士學位，曾擔任過演員，在電視台、歌劇院、電影院有12年工作經驗，現任編劇及導演，今年是首度造訪台南。

艾文受訪時表示，在了解總爺的糖業歷史脈絡，並研讀相關書籍後，決定用他的表演藝術專業，復刻總爺糖廠繁榮景象。他想回到50年代那單純質樸的農村生活，闡述總爺糖廠和麻豆在地居民的生活日常。

總爺藝文中心指出，艾文的創作「漣漪」融合戲劇、舞台、舞蹈表演，並特別招募28名有興趣的市民一同參與。在演出排練過程，艾文先教導演員們感知自己的身體。藉由練習深層的呼吸及放鬆，並和自我身體展開對話，再依每位演員特性編排演出內容與肢體動作。

總爺藝文中心指出，歷時2個多月的排練課程，將於16日在總爺藝文中心戶外草地演出。上午10時、下午4時及5時共安排3個場次，將以優美的肢體表演重現早年糖廠榮景。（編輯：張銘坤）1070610

新北市2.6萬戶深夜停電 ...川普推文狠批不誠實 加總理...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan