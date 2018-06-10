台南駐村有感 外籍藝術家復刻糖廠文化

（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南總爺藝文中心外籍駐村藝術家艾文．安德拉德（Ivan Andrade），以糖廠文化創作結合戲劇與舞蹈元素的表演「漣漪」，並招募多名台南市民參與，盼演繹早年糖廠居民的日常。

西班牙籍表演藝術類創作家艾文．安德拉德是今年從374名申請者中脫穎而出，獲選總爺國際藝術村表演類駐村藝術家。他擁有倫敦戲劇學院碩士學位，曾擔任過演員，在電視台、歌劇院、電影院有12年工作經驗，現任編劇及導演，今年是首度造訪台南。

艾文受訪時表示，在了解總爺的糖業歷史脈絡，並研讀相關書籍後，決定用他的表演藝術專業，復刻總爺糖廠繁榮景象。他想回到50年代那單純質樸的農村生活，闡述總爺糖廠和麻豆在地居民的生活日常。