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6百萬一場空！他怒控直播女神「美色騙財」　劈腿4乾爹

社會中心／綜合報導2018/06/10 09:59
▲一名在直播平台竄紅的陳姓直播主，日前遭到一名來自香港的林姓男子指控「用美色誘人騙錢！」（圖／翻攝自 IG , 2018.6.10）
▲一名在直播平台竄紅的陳姓直播主，日前遭到一名來自香港的林姓男子指控「用美色誘人騙錢！」（圖／翻攝自 IG , 2018.6.10）

一名在直播平台竄紅的陳姓直播主，因為亮麗的外貌而被封為是新生代的展場女神，不過日前她卻遭到一名來自香港的林姓男子指控，半年多來他砸下大筆金錢買點數、送名牌包等禮物給陳女，甚至還帶她一同出國旅遊，前前後後花了不下新台幣 600 萬元，最後竟發現陳女玩弄他的感情，私下劈腿多名男粉絲。林男一氣之下，向基隆地院提起民事精神損害賠償訴訟，求償 1 元及登報道歉。


香港的林姓男子指控，半年多來他砸下大筆金錢買點數、送名牌包等禮物給陳女，甚至還帶她一同出國旅遊，前前後後花了不下新台幣 600 萬元，最後竟發現陳女玩弄他的感情。（圖／翻攝自 IG , 2018.6.10）

綜合媒體報導，去年才加入直播主行列的陳女，因為清新、亮麗的外表，人氣一路扶搖直上，短短不到一年就累積逾 8 萬名粉絲。其中一名來自香港的林姓男子，為了引起陳女注意，不惜砸下大錢買虛擬禮物送給陳女；甚至為了讓她在直播的比賽中獲獎，短短一個月就狂刷了換算新台幣約 45 萬元的虛擬點數。事後，林男因為刷卡買禮物的金額榮登「榜一」，所以便在粉絲聚會時邀約陳女一同出遊。

報導指出，林男透露，自己帶陳女到澳門旅遊時，也買了很多禮物送她，後來得知陳女有男友，不過當時陳女卻對他說：「請給我一點時間...處理與男友感情的事」林男信以為真，又狂花數十萬元帶著陳女和其閨密一共 3 人同遊維也納 9 天。直到今年 3 月某次粉絲團聚會時，林男認識了「榜二」、還有中年已婚的「榜三」甚至「榜四」，才發現原來他們都正在跟陳女交往。


陳女對林男表示：「請給我一點時間...處理與男友感情的事」讓林男信以為真，又狂花數十萬元帶著陳女和其閨密一共 3 人同遊維也納 9 天。（圖／翻攝自 IG , 2018.6.10）

林男怒稱，自己前前後後買禮物、鑽石項鍊、名牌包等，在陳女身上花了不下新台幣 600 多萬元，沒想到卻換得這樣的結果，「錢花了就算了，無法接受的是她用美色誘人！」林男最後憤而向基隆地院提起民事精神損害賠償訴訟，求償 1 元及登報道歉。

關鍵字直播主劈腿美色香港
女兒「五官神出賣」　妻偷吃被抓包

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