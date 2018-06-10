加拿大警嚴防G7峰會生亂 示威多和平收場

（中央社加拿大魁北克市9日綜合外電報導）7大工業國集團（G7）領袖峰會昨天在加拿大魁北克省登場，為防止抗議人士滋事，當局部署大批警力嚴陣以待，場外零星的示威活動最終多以和平收場。
路透社報導，美國總統川普及美國主要盟友齊聚豪華飯店，在大批警力戒備下，外界幾乎難以接觸。試圖干擾峰會的團體，只能在140公里外的寧靜市區街道遊行。
為因應抗議事件，當局封鎖街道，並出動身穿防暴裝備的警隊，零星的示威活動因而多以和平方式進行。但仍有10人因涉及7日和昨天舉行的反G7抗議活動被捕。
加拿大皇家騎警（RCMP）發言人葛雷佛（PhilippeGravel）說：「我們認為，我們已經準備好因應所有可能的狀況。」
為防遭示威衝突波及，魁北克當局關閉省議會，數以千計的公務員被迫休假，市中心的數間企業更以木板封閉窗戶，所幸未發生暴力事件。
其他峰會的抗議強度則遠高於今年的G7峰會，20國集團（G20）高峰會2010年在多倫多登場時，抗議民眾與鎮暴警察發生暴力衝突。
第3屆美洲高峰會於2001年舉行，當時警方朝抗議群眾發射催淚瓦斯，同年於義大利召開的8大工業國集團（G8）高峰會，則發生一名抗議人士遭鎮暴警察射殺的事件。（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070610