加拿大警嚴防G7峰會生亂 示威多和平收場

（中央社加拿大魁北克市9日綜合外電報導）7大工業國集團（G7）領袖峰會昨天在加拿大魁北克省登場，為防止抗議人士滋事，當局部署大批警力嚴陣以待，場外零星的示威活動最終多以和平收場。

路透社報導，美國總統川普及美國主要盟友齊聚豪華飯店，在大批警力戒備下，外界幾乎難以接觸。試圖干擾峰會的團體，只能在140公里外的寧靜市區街道遊行。

為因應抗議事件，當局封鎖街道，並出動身穿防暴裝備的警隊，零星的示威活動因而多以和平方式進行。但仍有10人因涉及7日和昨天舉行的反G7抗議活動被捕。