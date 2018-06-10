兩岸政策協會：51%國人認為　郝龍斌此時訪大陸不適當

包含陸委會官員為成員的「兩岸政策協會」今（ 10 ）日公布「『海峽論壇』與近期兩岸互動」民意調查結果，本次調查顯示 51.2 %民眾認為面對中國打壓，國民黨近期與中國互動（如參與海峽論壇）的作法不適當，認為適當的民眾占 36.5 %。此外，超過 63 %民眾支持政府在中國打壓下應有反制措施，不支持的民眾佔 20.7 %。
蔡政府上任以來兩岸關係發展， 5 成 2 受訪民眾認為中國政府正在破壞兩岸原有現狀，32.8 %民眾認為破壞現狀者為台灣政府。面對中國不斷打壓下，52.2 %民眾認為政府不應該接受「一中原則的九二共識」，認為接受的民眾占 34.8 %。此外，針對中國對台不友善行為，60.9 %民眾同意政府應嚴審中國官員來台申請。
海峽論壇議題方面，52.4 %民眾不同意國民黨副主席郝龍斌提出「兩岸一家人」說法，同意者占 37.3 %；61.3 %民眾不同意國民黨主席吳敦義提出的「兩岸最終的目的是國家統一」說法，同意者占 29.4 %。此外，58.8 %民眾不同意國民黨的「邦交國斷交，主要問題在台灣政府」說法，同意者占 33.6 %。
民調顯示，54.2 %民眾認為在美國及中國之間，台灣應該偏向美國才能有效維護台灣主權，認為應偏向中國者占 24.6 %。 42.9 %民眾認為民進黨較能捍衛台灣主權與尊嚴，認為國民黨的民眾占 33.2 %。
本次調查為兩岸政策協會委託決策民調中心執行，訪問係於 107 年 6 月 8 日至 9 日進行訪問。此次成功訪問 1,070 名成年人。在 95 %信心水準下，抽樣誤差為正負 3.00 %。