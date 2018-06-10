兩岸政策協會：51%國人認為　郝龍斌此時訪大陸不適當

包含陸委會官員為成員的「兩岸政策協會」今（ 10 ）日公布「『海峽論壇』與近期兩岸互動」民意調查結果，本次調查顯示 51.2 %民眾認為面對中國打壓，國民黨近期與中國互動（如參與海峽論壇）的作法不適當，認為適當的民眾占 36.5 %。此外，超過 63 %民眾支持政府在中國打壓下應有反制措施，不支持的民眾佔 20.7 %。

蔡政府上任以來兩岸關係發展， 5 成 2 受訪民眾認為中國政府正在破壞兩岸原有現狀，32.8 %民眾認為破壞現狀者為台灣政府。面對中國不斷打壓下，52.2 %民眾認為政府不應該接受「一中原則的九二共識」，認為接受的民眾占 34.8 %。此外，針對中國對台不友善行為，60.9 %民眾同意政府應嚴審中國官員來台申請。