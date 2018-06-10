NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈兩岸政策協會：郝龍斌訪大陸有爭議風華再現　婚慶學程攜長輩走秀8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

兩岸政策協會：51%國人認為　郝龍斌此時訪大陸不適當

政治中心 / 台北報導2018/06/10 10:30
▲國民黨副主席郝龍斌率團拜會大陸中央台辦主任劉結一。（圖／國民黨提供）
▲國民黨副主席郝龍斌率團拜會大陸中央台辦主任劉結一。（圖／國民黨提供）

包含陸委會官員為成員的「兩岸政策協會」今（ 10 ）日公布「『海峽論壇』與近期兩岸互動」民意調查結果，本次調查顯示 51.2 %民眾認為面對中國打壓，國民黨近期與中國互動（如參與海峽論壇）的作法不適當，認為適當的民眾占 36.5 %。此外，超過 63 %民眾支持政府在中國打壓下應有反制措施，不支持的民眾佔 20.7 %。

蔡政府上任以來兩岸關係發展， 5 成 2 受訪民眾認為中國政府正在破壞兩岸原有現狀，32.8 %民眾認為破壞現狀者為台灣政府。面對中國不斷打壓下，52.2 %民眾認為政府不應該接受「一中原則的九二共識」，認為接受的民眾占 34.8 %。此外，針對中國對台不友善行為，60.9 %民眾同意政府應嚴審中國官員來台申請。

海峽論壇議題方面，52.4 %民眾不同意國民黨副主席郝龍斌提出「兩岸一家人」說法，同意者占 37.3 %；61.3 %民眾不同意國民黨主席吳敦義提出的「兩岸最終的目的是國家統一」說法，同意者占 29.4 %。此外，58.8 %民眾不同意國民黨的「邦交國斷交，主要問題在台灣政府」說法，同意者占 33.6 %。

民調顯示，54.2 %民眾認為在美國及中國之間，台灣應該偏向美國才能有效維護台灣主權，認為應偏向中國者占 24.6 %。 42.9 %民眾認為民進黨較能捍衛台灣主權與尊嚴，認為國民黨的民眾占 33.2 %。

本次調查為兩岸政策協會委託決策民調中心執行，訪問係於 107 年 6 月 8 日至 9 日進行訪問。此次成功訪問 1,070 名成年人。在 95 %信心水準下，抽樣誤差為正負 3.00 %。

關鍵字郝龍斌吳敦義海峽論壇國民黨九二共識
美挺台灣？AIT館落成　助卿來台

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan