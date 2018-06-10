大學畢業季到 近4成新鮮人想出國工作

（中央社記者廖禹揚台北10日電）畢業季到，剛從大學畢業新鮮人湧入職場，根據人力銀行調查，近4成新鮮人有意願赴海外工作，而在今年推出對台31項政策的中國大陸，則是新鮮人心中首選。

根據1111人力銀行調查，今年應屆畢業的社會新鮮人中，38%有意前往海外工作，首要考量為薪資，其次為國際經驗、海外人脈等。而新鮮人期待海外薪資平均為新台幣5萬7445元，約為預計留在國內新鮮人的期望薪資3萬1103元的1.76倍。

1111人力銀行公共事務處暨職涯發展中心總經理李大華表示，台灣物價雖然在區域內相對平穩，但薪資相對低，而海外工作除薪資較高外，還有產業、工作經驗、人脈等因素影響，影響新鮮人出國工作意願。