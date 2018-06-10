點亮偏鄉 台灣為緬甸帶來希望之光

這項計畫名為「緬甸鄉村微集中式供電站先鋒計畫」，是由國合會與外交部共同出資，工研院和台邦科技合作，在緬甸馬圭省（Magway Region）及實皆省（Sagaing Region）各一個村落進行，歷經一年多的努力，克服萬難完成任務。

緬甸鄉村地區有2/3的家庭無電可用，夜間照明多依賴油燈和蠟燭，這個距離緬甸仰光20小時車程的實皆省村落，更是偏鄉中的偏鄉，在國合會帶領的台灣團隊努力下，村民的生活方式大大改變。

德不孤必有鄰專題9（中央社記者侯姿瑩台北10日電）謝謝「光」臨，這是茫茫黑夜中燈泡點亮的瞬間，緬甸偏鄉村民的心聲，也是他們的希望之光。因為台灣的協助，村民有了太陽能供電站，學童晚上可以唸書學習，迎接更幸福的未來。

「光是運送東西就是一大挑戰」，國際合作發展基金會副秘書長史立軍告訴中央社記者說，不僅車程長達20小時，路況也不好，運送太陽光電板等設備時，須從大卡車換到小卡車，再換到牛車，才能順利把設備運到村落。

回顧計畫的執行過程，他形容是「水牛式精神」的展現，因為台灣團隊感受到居民用電的渴望，即便要跋山涉水，也能不畏艱難，在運送設備過程中，用心保護每一塊太陽光電板。

為了讓計畫能夠永續經營，史立軍說，團隊也特別進行教育訓練，協助村民組成電力管理委員會，負責電力收費與後續系統的維運。

在當地，廟宇就是民眾活動中心，因此，國合會請廟宇住持幫忙廣播，邀集民眾參加教育訓練；有些民眾不識字，團隊特別以圖示呈現，幫助他們了解複雜的輸電概念。

白天協助系統建置，晚上接著進行教育訓練，台灣團隊成員回到住宿地點時，往往已接近午夜。史立軍說，當地餐廳營業時間原本只到晚上7點多，但餐廳老闆將打烊時間延到半夜，為的是感謝台灣團隊的幫助，讓他們結束一整天的工作後，有晚餐可以吃。

在緬甸的電力設施布建是以年來計算，偏鄉要有電可使用，可能要等個5至10年。史立軍說，這項從2016到2017年執行的計畫，總共為緬甸偏鄉560戶家庭帶來電力，以一家五口計算，約有3000人受惠。

有了電之後，不僅學童在晚上可以繼續唸書學習，居民也可以繼續在家裡從事經濟活動，包括花生烘烤、製作手工藝品，以增加家庭收入。

台灣團隊的用心與愛心，當地村民都感受得到。史立軍說，村民、政府官員、寺廟住持都很感謝中華民國的幫忙；有位住持就表示，這項計畫讓當地年輕一代晚上可以讀書，「有更美好的未來」。

除了緬甸之外，尼泊爾2015年發生大地震，災後重建工作也有國合會的身影，國合會透過與國際非政府組織合作，協助災後重建，並提供農業方面的協助，包括提升種植技術與病蟲害防治等。

國合會人道援助處處長王宏慈說，當地居民很感謝國合會的協助；透過這些協助，不僅居民的收入大幅提升，當地民眾彼此更加團結，也讓過去長久離家在外工作的青年，願意回到家鄉與家人一起工作。

台灣透過援助計畫對其他國家的人民提供實質幫助的做法，在邦交國尤其明顯，但5月多明尼加、布吉納法索在接受台灣多年援助之後，接連與台灣斷交。面對中國挖走邦交國，史立軍坦言，國合會工作人員除了生氣之外，也為這些國家感到可惜。

以多明尼加為例，史立軍說，國合會當時正在協助多國推動中小企業輔導計畫，透過台灣經驗，協助多國中小企業發展，輔導年輕人創業，但可惜的是，斷交後這項合作計畫就必須終止，多國接受創業輔導的年輕人說，「我們創業的美夢大概從此破碎」。

相較於中國大陸承諾用大量金援或投資引誘建交，史立軍說，台灣的援助是「說到做到」，台灣推動的計畫是「接地氣，老百姓感受得到的」。

儘管邦交國被挖走令人氣憤，但史立軍說，援助計畫是「推動外交很重要的的工具」，在台灣外交艱困的時候，更要持續進行，國合會會把挫折化為力量，更積極推動援外工作，凸顯台灣的價值與影響力。（編輯：許雅靜）1070610