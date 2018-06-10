影／時光正好、愛情不老　婚慶學程攜長輩走秀再現風華

時光正好，愛情不老，謝謝你陪我一起變老！大葉大學婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程10日舉辦第二屆畢業成果展「風華再現」，展出結婚禮俗相關物品，今年的成果展也與長青大學合作，學生們幫銀髮長輩化妝、穿禮服，邀請阿公阿媽走秀，再現絕代風華。

成果展總召、三年級的林品君指出，成果展分成靜態和動態，靜態展以三年來的學習成果為主，現場展示有婚紗、婚禮周邊、學生手作商品等，更準備了攝影棚，讓來看展的朋友體驗穿婚紗拍沙龍照。動態展的部分，則是和長青大學合作，邀請10位阿公阿媽來當模特兒，由他們為長輩梳妝打扮，再由彩妝師牽著阿公阿媽，進行一場別開生面的婚紗走秀。



▲大葉大學婚慶學程成果展「風華再現」，學生幫長青大學學員梳化打扮，一同走秀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

婚慶學程大三生曹倪妮換上紅色禮服，與長青大學的長輩一同走秀。曹倪妮強調，這次展覽主題是「風華再現」，因此她設計了結合中西合璧的服裝搭配，重現古典的風采，同時加入現代的元素。



▲大葉大學婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程舉辦第二屆畢業成果展「風華再現」，展出結婚禮俗相關物品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

民國33年次的張黃文阿媽說，以前結婚穿的是白紗，這是她第一次穿晚禮服，也是第一次走秀，換上紫色禮服，覺得整個人都變年輕了，謝謝同學幫她打扮得這麼美，很開心可以當成果展的主角。



▲張黃文女士（左）在大葉大學婚慶學程學生的巧手打扮下，換上晚禮服。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

彩妝組指導老師張幼妮表示，此次成果展為了讓阿公阿嬤重回人生最美麗的那一刻，學生們整整籌備了一學期，從最初的聯繫、邀請長青大學長輩參加，經過反覆溝通與練習，才一一為模特兒設計出最適合的妝容與造型。



▲大葉大學婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程成果展，展出學生學習成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程主任熊婉君說，婚慶學程的專業領域包含活動設計、展覽規劃、彩妝梳化、攝影、企劃行銷、平面設計等，學生們大四將前往職場實習，因此特別選在大三期末舉辦畢業成果展，讓大家更認識婚慶這個幸福科系。