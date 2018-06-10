NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈古巴巨砲復健賽超猛 返大都會近了兩岸政策協會：郝龍斌訪大陸有爭議8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

影／時光正好、愛情不老　婚慶學程攜長輩走秀再現風華

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/10 10:28
▲大葉大學婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程舉辦畢業成果展，準備了婚紗跟攝影棚讓大家體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）
▲大葉大學婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程舉辦畢業成果展，準備了婚紗跟攝影棚讓大家體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

時光正好，愛情不老，謝謝你陪我一起變老！大葉大學婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程10日舉辦第二屆畢業成果展「風華再現」，展出結婚禮俗相關物品，今年的成果展也與長青大學合作，學生們幫銀髮長輩化妝、穿禮服，邀請阿公阿媽走秀，再現絕代風華。


▲大葉大學婚慶學程學生曹倪妮（左）選用古典搭配現代的禮服，讓長青大學學員風華再現。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

成果展總召、三年級的林品君指出，成果展分成靜態和動態，靜態展以三年來的學習成果為主，現場展示有婚紗、婚禮周邊、學生手作商品等，更準備了攝影棚，讓來看展的朋友體驗穿婚紗拍沙龍照。動態展的部分，則是和長青大學合作，邀請10位阿公阿媽來當模特兒，由他們為長輩梳妝打扮，再由彩妝師牽著阿公阿媽，進行一場別開生面的婚紗走秀。


▲大葉大學婚慶學程成果展「風華再現」，學生幫長青大學學員梳化打扮，一同走秀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

婚慶學程大三生曹倪妮換上紅色禮服，與長青大學的長輩一同走秀。曹倪妮強調，這次展覽主題是「風華再現」，因此她設計了結合中西合璧的服裝搭配，重現古典的風采，同時加入現代的元素。


▲大葉大學婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程舉辦第二屆畢業成果展「風華再現」，展出結婚禮俗相關物品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

民國33年次的張黃文阿媽說，以前結婚穿的是白紗，這是她第一次穿晚禮服，也是第一次走秀，換上紫色禮服，覺得整個人都變年輕了，謝謝同學幫她打扮得這麼美，很開心可以當成果展的主角。


▲張黃文女士（左）在大葉大學婚慶學程學生的巧手打扮下，換上晚禮服。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

彩妝組指導老師張幼妮表示，此次成果展為了讓阿公阿嬤重回人生最美麗的那一刻，學生們整整籌備了一學期，從最初的聯繫、邀請長青大學長輩參加，經過反覆溝通與練習，才一一為模特兒設計出最適合的妝容與造型。


▲大葉大學婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程成果展，展出學生學習成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程主任熊婉君說，婚慶學程的專業領域包含活動設計、展覽規劃、彩妝梳化、攝影、企劃行銷、平面設計等，學生們大四將前往職場實習，因此特別選在大三期末舉辦畢業成果展，讓大家更認識婚慶這個幸福科系。

關鍵字彩妝梳化結婚禮俗相沙龍照穿婚紗婚紗走秀
粽葉飄香幸福味　榮民重溫包粽樂趣

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan