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代理校長主持畢典 台大校史上有2位都姓郭

中央社2018/06/10 10:33
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北10日電）台大校長遴選案爭議不斷，台大今天舉行畢業典禮，由代理校長郭大維主持，畢業證書上印的也是郭大維，郭大維也是校史上第2位主持畢典和名字出現在畢業證書上的代理校長。

台灣大學前校長楊泮池去年6月任期屆滿後不再續任，台大因此啟動校長遴選程序，於今年1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原訂2月上任，但因為管中閔陸續傳出擔任企業獨立董事、論文案、赴中國活動等爭議，教育部5月發函請台大重啟遴選，台大則於6月4日正式提出訴願。

楊泮池去年6月卸任後，原本由行政副校長張慶瑞擔任代理校長，但因為張慶瑞參加校長遴選，因此去年10月開始，改由原本的學術副校長郭大維擔任代理校長一職，至今年6月已經邁入代理第9個月。

根據台大網頁資料顯示，政府遷台後，台大至今出現4位代理校長，包括沈剛伯、郭光雄、張慶瑞和郭大維。

郭光雄於1993 年2月接替被延攬入閣的前校長孫震擔任代理校長至該年6月，而下一任校長陳維昭於該年6月21日才交接上任，因此該年台大畢典仍由代理校長郭光雄主持，畢業證書也是印郭光雄的名字，而郭大維則是台大校史上第2位主持畢典和名字出現在畢業證書上的代理校長。（編輯：陳清芳）1070610

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