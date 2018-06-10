代理校長主持畢典 台大校史上有2位都姓郭

（中央社記者許秩維台北10日電）台大校長遴選案爭議不斷，台大今天舉行畢業典禮，由代理校長郭大維主持，畢業證書上印的也是郭大維，郭大維也是校史上第2位主持畢典和名字出現在畢業證書上的代理校長。

台灣大學前校長楊泮池去年6月任期屆滿後不再續任，台大因此啟動校長遴選程序，於今年1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原訂2月上任，但因為管中閔陸續傳出擔任企業獨立董事、論文案、赴中國活動等爭議，教育部5月發函請台大重啟遴選，台大則於6月4日正式提出訴願。

楊泮池去年6月卸任後，原本由行政副校長張慶瑞擔任代理校長，但因為張慶瑞參加校長遴選，因此去年10月開始，改由原本的學術副校長郭大維擔任代理校長一職，至今年6月已經邁入代理第9個月。