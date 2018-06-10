清潔隊長侵占垃圾子車變賣款 公懲會判撤職

（中央社記者王揚宇台北10日電）台南市政府環保局林姓前清潔隊長，被控在任內，指示隊員變賣40台垃圾子車，私吞得款金額新台幣13萬多元，遭移送懲戒；公懲會近日判林男撤職並停止任用一年。

台南市政府移送意旨指出，台北市政府環境保護局於民國91年間，無償撥贈報廢經修復堪用的60台垃圾子車，給台南市環境保護局；南市環保局將這些子車分配給安南區清潔隊，執行垃圾定點收集清運使用，但後來台南市實施垃圾不落地政策，就不需使用這些垃圾子車。

未料林男在100年間至103年間，先後3次指示隊員將15台子車載到廢五金回收場變賣，得款4萬5000元，也在104年間至105年7月退休前，2次指示隊員將25台垃圾子車變賣，得款8萬7500元。