百檔台股基金淨值創新高 逾30萬基民賺到錢

根據 CMoney 統計，周四在台股逼近前高之際，168 檔台股基金中，共有 110 檔淨值創新高，其中，自然受益人共 32 萬 3523 人、法人 4239 戶，合計受惠投資者達 32 萬 7762 萬，顯示超過 30 萬「基民」不論何時進場申購台股基金，都有賺到錢。

第一金小型精選基金經理人葉信良表示，全球景氣穩步復甦下，台灣今年出口與民間消費都將優於預期，預估上市櫃公司整體獲利可望優於去年。以第 1 季為例，儘管蘋概股獲利表現不如預期，但上市櫃公司合計仍繳出 5357 億元的獲利成績，年成長 21%，更是歷年第 1 季首次登上「5」字頭。

葉信良表示，隨著下半年電子業拉貨潮浮現，可望帶動企業獲利成長，並吸引外資資金回補，支撐股價表現。不過，考量貿易戰、美國升息與地緣政治風險升溫，股市波動度與頻率將跟著提高，因此透過定期定額方式，分批布局台股基金，不失為上選良策。