麻疹疫苗到貨 暑期出國別忘評估打疫苗

（中央社記者陳偉婷台北10日電）疾管署宣布，自費麻疹疫苗自6月11日起解除管制，15萬劑將分批到貨，建議暑期要到東南亞、歐洲等麻疹流行區的民眾評估施打疫苗，日本沖繩的麻疹疫情則可望下週解除警報。

台灣及日本沖繩麻疹疫情日前引發國人搶打自費麻疹腮腺炎德國麻疹（MMR）疫苗，當時3天就打掉1萬劑，衛生福利部疾病管制署接手控管，從國外緊急叫貨。

疾管署副署長羅一鈞表示，經疾管署和廠商緊急爭取後，目前MMR疫苗已就位，將自明天起依醫療院所訂單陸續配送，開始恢復供應民眾自費接種，取消醫療院所自費MMR疫苗調控措施。