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怪談追追追／海門天險古戰場　清兵法軍相殺至今

保庇2018/06/10 10:53
怪談追追追／海門天險古戰場　清兵法軍相殺至今（圖／保庇）
怪談追追追／海門天險古戰場　清兵法軍相殺至今（圖／保庇）

基隆海門天險二沙灣砲臺，除了是觀光勝地，也是知名的古戰場。附近留有法軍公墓，以及民族英雄公墓，或許是這個原因，導致有傳言，夜裡聽見人聲叫喊、短兵相接的聲響，但走近一看卻什麼都沒有，到底是怎麼一回事？

台灣巡撫劉銘傳在審視過台灣的狀況後，認為「台南以澎湖為鎖鑰，台北以基隆為咽喉」。基隆又有法過覬覦的煤炭，於是在1884年7月16日（光緒10年閏5月24日）建造二沙崙砲臺，以防範外敵入侵。沒想到才剛建造完沒多久，同年就發生了清法戰爭。

修復後的砲台（圖／基隆旅遊網）
修復後的砲台（圖／基隆旅遊網

二沙灣砲臺在當時具有一定的防守力，但目標過於明顯，周遭沒有遮蔽物，很快就成為法軍鎖定目標，加上砲臺無法自由旋轉，於是受到法國艦隊由側面攻擊。同時法軍也打算進攻滬尾，劉銘傳考量一旦滬尾失守，整個台北就會被攻陷，忍痛放棄基隆，將多數兵力調至滬尾。

法軍四五百人登陸基隆，眼看似乎是勝券在握，卻沒想到輸給了台灣的氣候。高溫濕熱加上水土不服，以及沒有豐富的後勤補給，法軍的士兵一個個的倒下。輕忽清軍兵力，使得攻佔滬尾失敗，最終法軍投降撤退離開。據說滬尾能順利對抗法軍，神明也幫了不少忙，像是福佑宮的媽祖顯靈讓清軍士氣大增，或是清水祖師助陣等等，天時地利人和之下，守護滬尾不被法軍進犯。

戰爭總有傷亡，古時沒有良好的保存屍體技術，加上交通運輸耗費的時間太長，因此死去的兵將大多就地掩埋。能保留全屍並且叫得出姓名實在太少，打鬥又難免缺腿斷胳膊，要一個個立碑也太困難，如果屍體不趕緊處理，待腐爛發臭又可能引起瘟疫。能認得出人的就簡單立碑，認不出的就全部都葬在一起。

於是當地居民總會告誡孩子，太陽下山就別到這附近玩，說是會看見穿著清朝服裝的人正在操練，或是身著法國軍服的人騎馬奔馳，甚至有身穿清朝服裝的婦女前來搭話，且公墓距離這不遠，讓傳言的可信度加深不少。

海門天險現在已沒有軍事上的用途，但因為能夠一覽基隆港外港和內港成為觀光勝地，也有許多人特意來次觀賞夕陽。古戰場的肅殺之氣，客死異鄉兵士的哀愁，或許就是讓謠言傳說持續的原因之一吧。

下回遇到身穿清朝或法國古代軍服的人，先別急著尖叫逃走，說不定他是Coser只是剛好來這此取景而已，在嚇死自己以前，先仔細求證，才不會：「人嚇人，嚇死人」

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關鍵字二沙灣砲臺劉銘傳基隆海門天險清法戰爭
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