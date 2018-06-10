AIT內湖新館將落成 周邊房市交易價止跌回穩

美國在台協會 (AIT) 內湖新館將於 12 日落成，9 月揭幕營運，周邊房市早已升溫，房仲業者統計新舊館周邊一公里近年房市變化，因受到房價修正的影響，舊館周邊從 2015 年每坪 91.9 萬元的均價，一路下滑至今年守在 8 字頭邊緣。

AIT 內湖新館周邊住宅交易從 2015 年的每坪 58.6 萬元，到 2016 年小幅修正 6% 至每坪 55.1 萬元，近兩年略為回升至 56.6 萬元，反映該新館進駐內湖的帶動作用。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，AIT 現址在台北市信義路三段大安區核心，受到房市轉向影響，房價約有 1 成左右的修正，不過由於具備附中學區優勢，因此房價仍有撐；而內湖新館，因維安規格高，附近有內湖分局，因此居住安全指數高，且近捷運內湖站和大湖公園生活圈，CITYLINK 商場，整體環境優質，機能完整，是近年內湖房市亮點，受 AIT 遷址利多，不少名人藝人近年搶先卡位，另也吸引不少華僑和台商買盤。