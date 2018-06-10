盧志遠勉台大畢業生 勇於冒險量才適性

盧志遠表示，46年前他參與畢典時，雖有些不捨，但更多的是如將離巢的小鳥，滿懷憧憬急著想要闖一闖外面未知的世界，現在大家可能與他當年類似，他也分享自己的個人經驗給畢業生參考。

（中央社記者許秩維台北10日電）旺宏電子總經理盧志遠今天勉勵台大畢業生要勇於冒險嘗試，就算屢敗屢戰也是儲備能量，而每個人的興趣、期望、才能都不同，量才適性可能是最合宜的作法。

盧志遠勉勵學弟妹，無論要深造或進職場、甚至創業，都應該在合理範圍下選擇最頂尖、最心動的挑戰去嘗試冒險，因為年輕氣盛、體力充沛就是當下最大本錢，而失敗是成功之母，即使一試未成、屢敗屢戰，也是累積教訓、儲備能量。

他也建議，多嘗試投身志工，培養未知的潛能與興趣，若終日只在自己專長的小圈子中，如何有機會認識各界學術或社會菁英份子。通常志工社群的組織多元且意見分歧，要求又極理想化且嚴苛，自己也因為參與志工的機會，而自學初等會計、小本經營、領導及協調，增加很多閱歷。

現在不少大學生以創業為目標，盧志遠表示，創業非常艱苦且壓力極鉅，千萬不要因為職場上有老闆監管的壓力，就想逃避而去創業，因為投資人的壓力與負擔比上班族的老闆更沉重百倍，一定要有極高熱忱，且有臥薪嚐膽的決心與毅力，創業過程可能傷痕累累，成功機率非常低。

盧志遠指出，每個人的興趣、期望、才能都不同，沒有公式可以適合每一位，「量才適性」可能是最合宜的作法，做好自我度量，發掘自己真正的興趣與喜好，知曉自己的個性，明白自己最重視的價值觀，即使是別人眼中的平凡人物，卻是自己摯愛親人心中的不平凡夥伴，也是很好且正直有愛的人生。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070610