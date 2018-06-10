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中央社

G7峰會紛亂中落幕 全球貿易戰再升溫

中央社2018/06/10 11:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社魁北克市9日綜合外電報導）美國總統川普拒絕提出共同聲明，並推文苦酸主持七大工業國集團（G7）峰會的加拿大總理杜魯道，G7峰會今天在一片鬧哄哄的聲音中落下帷幕，再度點燃全球貿易戰煙硝味。

法新社報導，G7其他成員國發表聯合公報後不久，川普在座機空軍一號（Air Force One）上推文砲轟杜魯道（Justin Trudeau）。

儘管G7成員國意見分歧，峰會氣氛緊張，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）堅決抵抗川普對全球貿易體系的攻擊，川普離開後，外界以為各方已達成妥協。

歐洲代表團官員迅速向法新社提供聯合聲明副本，並在川普推文前，將聲明內容公布在網路上。聲明內文以「我們七大工業國集團領袖」開頭，並蓋章「批准」。

然而，川普的爆炸性推文暗示任何協議都宣告破局，他或多或少地明確威脅要對進口車輛實施制裁，將激怒美國表面上的盟友，尤其是進口許多汽車到美國龐大市場的德國和加拿大。

這引起國內外關注。川普推文後不久，美國共和黨重量級聯邦參議員馬侃（John McCain）推文回應。

馬侃推文說：「致我國盟邦：美國兩黨多數成員依然傾向力挺自由貿易、全球化和基於70年共享價值支持我國的盟友。即便我國總統不支持，美國人仍與你們站在同一陣線。」

川普聲稱，美國不得不課徵金屬關稅，因為根據現有協議，美國就像人人爭相掠奪的「小豬撲滿」，但其他G7領袖也展現決心，矢言保護「以法治為基礎」的國際貿易體系。

G7各國領袖則對峰會結果擺出一副若無其事的姿態。

梅克爾說：「對我們來說，重要的是落實以法治為基礎的貿易體系」。

馬克宏則說，相關作業將持續展開。2019年的G7峰會在法國西南部城市比亞里茲（Biarritz）登場。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070610

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