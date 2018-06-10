NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈徐若瑄曬大姊逆天童顏　網友驚呆瘋狂招募　坎特幫詹皇換上尼克球衣8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台股上週大漲207點 投信看好本週挑戰11270點

中央社2018/06/10 11:23
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韓婷婷台北2018年6月10日電）台股上週大漲207點，包括金融指數及非金電指數都創歷史新高，投信表示，本週雖可能面臨獲利了結賣壓，但可望挑戰11270點高點，電子股將是主力部隊。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，回顧6月以來台股已上漲281.46點，指數不僅於6月4日以跳空方式站上11000點整數關卡、順利站上收斂三角型態壓力線後，出現明顯漲勢，並展現挑戰前波高點的企圖。

廖哲宏指出，投資人可以從兩個角度去看，就基本面而言，第2季擺脫匯率波動的影響，加上即將進入旺季，市場朝向正面的態度看待；若從籌碼面或技術面觀察，外資逐漸重回買超加上以及大盤短中長期線型還是向上，盤勢還是朝向正面。

此外，電子指數有落後補漲味道，6月4日跳空跨過下降壓力線附近後，呈現震盪整理格局，接下來如能守住下降壓力線附近，電子指數應有機會進一步挑戰3月13日或1月23日的高點；金融指數及非金電指數，都於最近一週創下歷史新高，就技術面來看，短線指標皆出現背離態樣，後市能否維持目前的強勢表現，也將牽動指數表現力道。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，近期美國總體經濟數據報佳音，包括5月就業及非製造業採購經理人（ISM）指數等皆優於市場預期，義大利政局紛擾和緩，市場對貿易戰轉為樂觀，自5月下旬以來由美科技股引領一波漲勢，科技股率先創新高，市場普遍認為在新台幣貶值下，第2季財報表現將優於第1季，台股藉由盤面電子股輪動，加上成交量增溫，指數有望高檔整理，漲價概念及低基期族群可持續關注。

在籌碼面，廖哲宏表示，外資動向持續轉正，6月以來買超金額逾新台幣240億元。目前來看，短期籌碼面確實是朝向正面。我們認為由於適逢台股產業以及配息旺季，確實可以吸引外資持續轉進台股，特別是今年以來累計大幅的賣超有機會逐季回籠。

題材上，廖哲宏表示，目前市場主要資金仍在漲價議題的被動元件或晶圓等產業，但長期趨勢還是不脫離電動車、3D感測、工業自動化，目前基期較低的汽車零組件以及蘋果（Apple）供應鏈或受惠規格提升的概念股都值得注意。（編輯：蘇志宗）1070610

G7峰會紛亂中落幕 全球貿...面對中國打壓 民調：逾6...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan