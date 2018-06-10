老農中暑倒臥田裡送醫 弄濕床單急降溫

林技政表示，患者被送到急診室時，身上有一些輕微壓傷，體溫攝氏41度，對外界的呼叫聲音沒有反應，且出現意識不清的情況。由於近日天氣炎熱，研判患者因熱中暑導致昏迷。

林技政指出，患者高溫下在田裡工作，因水分補充不足，加上天氣過於炎熱，長時間待在田裡農耕，被附近民眾發現倒臥在田裡，通知家人緊急送到衛生福利部豐原醫院急診室救治。

（中央社記者郝雪卿台中10日電）天氣炎熱，台中市一位70歲農民中暑昏倒在農田送醫，豐原醫院急診室代理主任林技政今天表示，緊急將患者衣服及床單弄濕以電扇吹風散熱，在未使用藥物下讓體溫下降。

為幫患者降溫，醫護人員除了將患者的衣服弄濕外，還將急救床的床單也弄濕，並以電風扇吹涼方式散熱，林技政說，在未使用藥物治療的情況下，患者的體溫從原本的41度，慢慢降到38度，最後恢復正常。

林技政表示，夏天常見長者在田裡熱中暑，主要是因他們的身體散熱機制不佳，或有其他病症，服用一些利尿劑、三環抗鬱劑、抗精神病藥物而導致出汗不易；甚至會覺得自己以前在田裡工作好幾小時都沒問題，而忘了年齡跟身體機能已慢慢退化。

林技政提醒，不論是長者或其他人在炎熱環境下，突然出現體溫升高、脈搏變快、瞳孔縮小、昏迷等熱中暑症狀，應盡速移到陰涼的地方，避免讓身體持續接收熱能，再用冷水擦拭身體或將衣服弄濕散熱，接著用電風扇加強散熱，如果病患仍意識不清，應避免餵食，並盡速將病患送醫。(編輯:陳政偉/陳清芳)1070610