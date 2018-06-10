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中央社

冒名關老爺和張菲 警破北台最大詐欺集團

中央社2018/06/10 11:32
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北10日電）警方利用科技多元辦案，歷經逾半年追查，終於破獲北台灣最大詐欺車手集團，成員間還以三國「關老爺」或藝人張菲名稱做為聯繫代號，高達70餘人涉案，還有共犯追緝中。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行破案記者會，指日前接獲情資，有詐騙集團以綽號「關老爺」者為首主持，從民國106年11月初開始配合中國大陸機房，並以「購物（網拍）詐財」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」等手法詐騙台灣民眾。

當受害者匯款到人頭帳戶後，詐騙集團再由旗下車手至雙北市、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、嘉義和南投等地區域提領詐騙贓款迄今，集團犯罪分工明確、組織架構嚴謹。

經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦後，警深入追查發現，詐欺集團假借「博弈公司」名義，在社群網站上散布「好康兼職，月現領新台幣1萬8000元至12萬元」等廣告標題，謊稱需租用大量金融帳戶及金融卡供賭客使用，以每提供一本帳戶可月領1萬8000元現金，吸引網站成員及遊戲玩家租借帳戶。

許多需錢孔急者為賺取高薪，便以超商店到店方式將個人金融卡交給詐騙集團成員；詐騙集團再以前述3種詐欺手法行騙民眾；並指揮旗下車手到ATM提領贓款。

警方經過濾分析追查，這個詐欺集團首腦和成員之間是以古今中外的稱號做為聯繫代號，從初期的三國「關老爺、周瑜、貂蟬...」等，到次期的美國職籃「爵士、國王、魔術...」，還有第三期的美國職棒「天使、藍鳥、小熊...」，以及第四期的美國歷屆總統「小布希、歐巴馬、林肯...」，到第五期的知名藝人「張菲、吳宗憲、三上悠亞」等。

詐騙集團透過上述代號做為斷點以防制追緝，但警方歷時逾半年追查，期間利用165反詐騙平台、大數據和鎖定ATM提款熱點等科技多元方式辦案，逐一抽絲剝繭查出詐騙集團成員真實身分。

警方成功逮捕集團首腦及幹部6人、車手頭4人、車手12人、領簿手3人，另查出提供人頭帳戶者50餘人，涉案人數高達70餘人，仍有共犯正在追緝中。

另查扣作案教戰守則及「保命符」、手機20餘支、贓款40多萬元、提款卡及一輛BMW汽車等證物。

警方初步清查受騙民眾多達上百人，總詐騙金額達2000多萬元，全案依詐欺罪、組織犯罪、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1070610

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