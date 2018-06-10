今年全球板產能面積年增逾5% 友達最適規模投資因應

友達年報中指出，從面板供應端來看，據市調機構 IHS Technology 資料顯示，去年全球 TFT-LCD 產能面積年增率達 3%，隨著同業新增大世代線產能，預期今年成長大於 5%，但大世代線搭配新技術的量產學習曲線仍待觀察。

友達 (2409-TW) 股東會預計 6 月 15 日召開，根據年報資料顯示，在面板供應上，研調機構認為今年全球 TFT-LCD 產能面積年增逾 5%，友達認為，目前面板產業的競爭已由產能擴充競賽轉向新技術、高附加價值產品的競爭，大世代線搭配新技術的量產學習曲線仍待觀察；友達在投產上採最適規模投資，預計今年新增台中后里 8.5 代廠基板產能 2.5-3 萬片，期望能進一步提升獲利。

友達表示，各應用市場產品朝向更高價值需求發展，如更高解析度、更輕薄設計、觸控面板整合型產品、軟硬體系統整合等，市場供需下的產業競爭，已不僅僅是從產能擴充來進行，已邁向技術能力、價值整合力的競爭。

友達指出，TFT-LCD 為平面顯示器產品之一，且是目前市場主流技術，目前全球 TFT-LCD 生產廠商，主要以台灣、韓國、日本及中國大陸面板廠為主；以各地區面板廠在大尺寸市場動向來看，韓國面板廠致力 AMOLED 面板技術開發及導入生產，且關閉部分舊 TFT-LCD 產線。

日本面板廠重心則以中小尺寸為主，；國大陸廠商持續建置高世代 TFT-LCD 產線，但產品仍以大宗消費性面板為主，生產尺寸也因世代線相對集中而受限；台灣廠商在新增產能有限下，持續推出差異化尺寸及高技術含量產品。

中小尺寸市場部分，因應智慧型手機往更大尺寸、更高解析度與輕薄省電方向發展，各國在低溫多晶矽 (LTPS) 和 AMOLED 產能都有布局，韓國面板廠以 AMOLED 產能建置為主，日本及台灣則增加 LTPS 產能較多，中國大陸在兩方面都有產能投資。

友達強調，目前面板產業的競爭已由產能擴充競賽轉向新技術、高附加價值產品的競爭，如 UHD 4K 超高解析、曲面電視及曲面桌上型顯示器面板、或全平面無邊框的電視面板等，都是具進入障礙且學習曲線長的生產技術，能滿足消費者多元需求，並有機會創造更高價值。

友達日 K 線圖

友達表示，短期業務發展計畫中，在產能擴充上，因應客戶端在市場需求仍持續成長，將以適當的投資增加優質產能，包含大陸昆山 6 代 LTPS 新廠 2016 年 11 月開始量產，去年開出 2.5 萬片基板產能，預計今年新增台中后里 8.5 代廠基板產能 2.5-3 萬片。