吐！醫生收到「青屎」照　怒吼「你有想過我的感受嗎？」

蘇怡寧醫師在臉書 PO 照發文，「經過一整天忙碌的工作，有個小確幸坐下來吃著飯的時候，叮咚一聲訊息來了，打開接到一張大便的照片。」仔細一看，竟是一位媽媽私訊傳了一張寶寶的大便照給他，並詢問他「有一點點黑黑一條一條的，有什麼大礙嗎？需不需要看醫生？」讓他當下看到非常無奈回應「對不起，您覺得這樣隨便寄一張大便的照片給人家好嗎？第一，醫療法規定是不允許網路問診的喔！第二，我是婦產科醫師。」接著他也在臉書發文怒吼「你有想過我的感受嗎？」

太誇張！看了真令人作嘔。日前婦產科醫師蘇怡寧收到網友私訊傳來一張「青屎」照向他問診，讓他一看傻眼！非常無奈表示「尼瑪（你也）幫幫忙，目前台灣醫療法規不允許網路問診，這是違法的，請不要害我，並怒吼「你有想過我的感受嗎？」

他認為，「現在台灣這個社會，在健保制度下醫師的專業程度與等級是無差別的，不是無價喔！是沒有價值的，但不只這樣，有許多人其實也不太尊重醫師的價值呢！網路問診，我必須說其實就是一個很不好的習慣。」



▲一位媽媽透過臉書私訊蘇怡寧醫生一張「寶寶大便照」問診，讓他非常無奈。（圖／取自蘇怡寧醫師愛碎念臉書）

此外，蘇怡寧也提及，每天都有病患會問他「可不可以吃冰、可不可以吃芒果等問題」，讓他深感無奈，「我寫文章好歹莫名其妙也寫了一兩百篇了，許多問題都已經專文聊過，這種的我還是都會客氣的回答『請爬文』，竟然還有人回我說蘇醫師你寫太多了很難找耶！可以傳連結給我嗎？」讓他非常無言：「大姐，很難找是嗎？我 51 歲我有老花眼了耶！我也是要找的你欺負老年人喔？」

許多網友看了蘇醫師的發文也深感傻眼，紛紛留言：「在吃東西的時候看到這個真的不舒服，不是感同是直接身受了」、「天呀！這也太誇張～不過這似乎是這個世代很常出現的通病，身體有病痛或問題，不是第一時間找醫生，而是上網問網友 or 醫生......真的很扯。到底這些人的基本知識都去哪了......醫生你辛苦了！」「可以幫我打馬賽克嗎，感覺味道都出來了」；另還有不少網友質疑蘇醫師年齡不及 51 ：「我只看到蘇醫生51歲⋯我不相信！」「你有 51 ？」