NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈瘋狂招募　坎特幫詹皇換上尼克球衣Melody海邊曬雪乳　網友暴動8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

吐！醫生收到「青屎」照　怒吼「你有想過我的感受嗎？」

生活中心／綜合報導2018/06/10 12:16
▲日前婦產科醫師蘇怡寧收到網友私訊傳來一張「青屎」照，讓他無奈怒吼「你有想過我的感受嗎？」（圖／取自蘇怡寧醫師愛碎念臉書）
▲日前婦產科醫師蘇怡寧收到網友私訊傳來一張「青屎」照，讓他無奈怒吼「你有想過我的感受嗎？」（圖／取自蘇怡寧醫師愛碎念臉書）

太誇張！看了真令人作嘔。日前婦產科醫師蘇怡寧收到網友私訊傳來一張「青屎」照向他問診，讓他一看傻眼！非常無奈表示「尼瑪（你也）幫幫忙，目前台灣醫療法規不允許網路問診，這是違法的，請不要害我，並怒吼「你有想過我的感受嗎？」

蘇怡寧醫師在臉書 PO 照發文，「經過一整天忙碌的工作，有個小確幸坐下來吃著飯的時候，叮咚一聲訊息來了，打開接到一張大便的照片。」仔細一看，竟是一位媽媽私訊傳了一張寶寶的大便照給他，並詢問他「有一點點黑黑一條一條的，有什麼大礙嗎？需不需要看醫生？」讓他當下看到非常無奈回應「對不起，您覺得這樣隨便寄一張大便的照片給人家好嗎？第一，醫療法規定是不允許網路問診的喔！第二，我是婦產科醫師。」接著他也在臉書發文怒吼「你有想過我的感受嗎？」

他認為，「現在台灣這個社會，在健保制度下醫師的專業程度與等級是無差別的，不是無價喔！是沒有價值的，但不只這樣，有許多人其實也不太尊重醫師的價值呢！網路問診，我必須說其實就是一個很不好的習慣。」


▲一位媽媽透過臉書私訊蘇怡寧醫生一張「寶寶大便照」問診，讓他非常無奈。（圖／取自蘇怡寧醫師愛碎念臉書）

此外，蘇怡寧也提及，每天都有病患會問他「可不可以吃冰、可不可以吃芒果等問題」，讓他深感無奈，「我寫文章好歹莫名其妙也寫了一兩百篇了，許多問題都已經專文聊過，這種的我還是都會客氣的回答『請爬文』，竟然還有人回我說蘇醫師你寫太多了很難找耶！可以傳連結給我嗎？」讓他非常無言：「大姐，很難找是嗎？我 51 歲我有老花眼了耶！我也是要找的你欺負老年人喔？」

許多網友看了蘇醫師的發文也深感傻眼，紛紛留言：「在吃東西的時候看到這個真的不舒服，不是感同是直接身受了」、「天呀！這也太誇張～不過這似乎是這個世代很常出現的通病，身體有病痛或問題，不是第一時間找醫生，而是上網問網友 or 醫生......真的很扯。到底這些人的基本知識都去哪了......醫生你辛苦了！」「可以幫我打馬賽克嗎，感覺味道都出來了」；另還有不少網友質疑蘇醫師年齡不及 51 ：「我只看到蘇醫生51歲⋯我不相信！」「你有 51 ？」

關鍵字蘇怡寧婦產科醫師大便寶寶網路問診
他用鐵吸管3年　清出「噁爛怪皮」

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan