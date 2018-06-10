川金會場邊 是不甘寂寞的中國

川普的話，似乎道出了中國對川金會，乃至於對朝鮮半島問題意圖扮演的角色。在全球眼中，一向以北韓核問題調停人自居的中國，一下子被視為川金會的搗蛋鬼。

川普在川金會喊停時意有所指地說，金正恩第2次與中國國家主席習近平會面（習金大連會）後「事情就變了」，而習近平「或許是世界級的撲克玩家」。

川金會：各國反應（中央社記者邱國強台北10日電）舉世矚目的「川金會」，一度被美國總統川普喊停，理由是北韓領導人金正恩2度會見中國國家主席習近平後，態度一度前恭後倨。中國在場邊扮演著何種角色，令人玩味。

但至少，中國是不甘寂寞的角色。

基於長久以來的國家利益及地緣政治考量，中國對朝鮮半島始終不曾鬆手，進而試圖影響北韓藉川金會漁利，關鍵都在於中國對朝鮮半島根深蒂固的「自家庭院」情結。

中共建政以來，中國一直以朝鮮半島的重要利益方自居，把歷史上紛爭不斷的半島視為自家庭院。為此，1950年韓戰爆發，眼見美軍直逼鴨綠江畔，中國毅然出兵，朝鮮半島政權版圖，就此定格至今。

時隔60多年，2017年朝鮮半島再度陷入緊張，不斷傳出美軍可能揮軍北韓之際，中國立即高喊「不容朝鮮半島生戰生亂」的口號，形同警告美軍「別來我家院子裡玩火」。

由此可知，中共政權始終把朝鮮半島視做禁臠。即使金正恩上台後，曾經對這位「老大哥」不理不睬，甚至惡言相向，中國也絕不讓美國碰它一下。

那麼，中國高度關注川金會，甚至試圖對金正恩下指導棋以凸顯自己的存在，就不令人意外了。

從3月間川金會成型至今，中國官方及學界的主流意見，莫過於美國、南北韓在朝鮮半島問題上，「想把中國甩到一邊是不可能的」。也就是說，中國始終自認，自己是朝鮮半島問題的關鍵一方。

但也因為如此，當南北韓之間自今年2月平昌冬奧起迅速融冰，到川普決定舉行川金會，再到金正恩赴北京會見習近平前，中國對北韓接連與南韓、美國拉近關係的焦慮，溢於言表，理由不外乎「深怕被甩」。

中國更擔心的是，「川金會」註定自己只能在場邊當觀眾。一旦川普與金正恩達成驚人交易，例如北韓同意大舉廢核，或是正式結束南北韓戰爭狀態，甚至日後轉而親美，中國便將失去在朝鮮半島的關鍵角色。

也就是說，當自家庭院一旦成為「對手的灘頭堡」，就會是中國的最大夢魘。因此，中國自然不願意坐等這一結局。

於是，當美國將先前要求北韓「全面」棄核改為「永久」棄核，中國表達的立場是美國應照顧朝鮮（北韓）方面的正當安全關切。也就是說，中國在乎的表面上是北韓的安全，實際上卻是自己的安全。至於金正恩是不是真正棄核，並不是中國最關心的。

美國長島大學教授夏亞峰先前接受紐約時報（NYT）採訪的談話，看來道出了北京對川金會的真正態度。

他說，這場會面對中國來說的較佳結果是「保持現狀」，川金二人拍張美照，金正恩作出棄核的模糊承諾，然後是冗長的談判，好讓中國的發言能有影響力。

話說「臥榻之旁，豈容他人酣睡」。中國對朝鮮半島的「自家庭院」情結，讓自己即使只能當川金會的觀眾，也會不甘寂寞，不會觀棋不語。（編輯：朱建陵）1070610