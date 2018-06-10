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噁爆！拒用鋼鐵吸管3大理由　用3年竟「清出一層怪皮」

編輯中心／綜合報導2018/06/10 12:11
▲有網友在 PTT 發文分享自己「為什麼不用鋼鐵吸管」的原因，引發熱烈討論。（圖／翻攝自 PTT , 2018.6.10）
▲有網友在 PTT 發文分享自己「為什麼不用鋼鐵吸管」的原因，引發熱烈討論。（圖／翻攝自 PTT , 2018.6.10）

環保署自今（2018）年開始擴大限塑政策，店家不再免費提供塑膠袋，日前更公告百貨公司及購物中心、連鎖速食店等 4 大類共約 8000 家業者，不得再提供內用者一次用塑膠吸管的草案，預計將在 2019 年 7 月 1 日上路，而可以隨身攜帶的鋼鐵吸管，遂成為許多民眾的新選擇；不過有網友則在 PTT 發文分享自己「為什麼不用鋼鐵吸管」的原因，引發熱烈討論。

一名網友在 PTT 上分享自己「用了 3 年」的不鏽鋼吸管心得；他表示，一直以來都會使用這個吸管喝咖啡，直到日前發現吸管「卡卡的」，懷疑裡面有汙垢堵塞，於是便拿起手邊的塑膠吸管插入清理，不料竟「清出了一層怪皮」，原來是吸管內塞了一層厚厚的咖啡垢！讓他驚呼：「無法想像每天都在吸這些東西…噁噁噁噁！」


網友用了 3 年的吸管，最後被發現藏有厚厚一層污垢，十分噁心。（圖／翻攝自 PTT , 2018.6.10）


網友用了 3 年的吸管，最後被發現藏有厚厚一層污垢，十分噁心。（圖／翻攝自 PTT , 2018.6.10）


網友用了 3 年的吸管，最後被發現藏有厚厚一層污垢，十分噁心。（圖／翻攝自 PTT , 2018.6.10）

網友透露，當初在買這支不鏽鋼吸管時，商品並沒有附上刷具，因此也沒想到要特別清理它，以後應該會盡量選擇買透明的環保吸管。

此外，PTT 上也有鄉民針對不鏽鋼吸管發起熱議，有人甚至分享道：「家中開設鐵工廠的朋友，他說他絕對不用鐵吸管 」，而主要有 3 大原因；一、不知道是用 304 還是工業用 301 鋼材，消費者無從判斷鋼材的優劣。二、不知道吸管裡的切削液和研磨液等礦物油有沒有洗乾淨。因吸管要切削、鋼板捲成柱狀，都要切削液散熱綁著切割，其液體易造成重金屬中毒。三、內部無法拋光，吸管內易有看不見的溝痕，累積細菌，小朋友更容易生病。


PTT 上有鄉民針對不鏽鋼吸管發起熱議，甚至分享「絕對不用鐵吸管 」的 3 大原因。（圖／翻攝自 PTT , 2018.6.10）

這篇文章一出，立刻引起網友討論，紛紛留言表示：「全世界哪個國家有大規模使用這種吸管？」、「政府怎麼不考慮研發易分解材質的吸管，而是直接禁用，根本公務員心態！」、「配套措施都沒做好就要禁用，真是擾民」、「看了分析之後就再也不敢用了！」

關鍵字鐵吸管不鏽鋼吸管噁心污垢ptt
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