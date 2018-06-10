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中央社

G7領袖顧形象比照片 凝結瞬間講不同故事

中央社2018/06/10 12:07
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社加拿大拉馬爾拜9日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）高峰會今天閉幕，峰會期間一個場景現在社群網站上爆紅，不同角度拍攝的照片，講出截然不同的故事。

這個場景中，美國總統川普坐在一群政府高官中間，一張狹長桌子的另一邊，站著德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），他們手上拿著文件，正在爭辯他們的立場。

美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）最先發布照片。

這張美國版本的照片裡，川普臉部表情平靜，身體後靠展露自信，帶著懷疑與幾近嘲諷的姿態，雙手交叉在胸前，拒絕眼前向他彎腰懇求的其他領袖。

同樣這個場景，法國總統馬克宏辦公室在10分鐘之後貼出照片，提供不一樣的觀點。

法國版本照片從另一邊拍攝，馬克宏正對著川普侃侃而談，運用手勢強調重點，其他領導人看著馬克宏，似乎很認真在聆聽。梅克爾的臉正好被一個官員的頭擋住了。

不過法國版馬上變得沒看頭，因為德國總理梅克爾的公關團隊帶了一個強力武器。今年世界攝影新聞獎得主、為德國政府擔任攝影師的丹佐（Jesco Denzel）。照片顯示，梅克爾霸氣鎮住全場。

德國版本照片裡，梅克爾雙手撐在桌上，從上而下逼向川普。而川普看起來有點緊張，抬頭望向梅克爾，木然聽她講話。而馬克宏的臉被人群擋住，英國首相梅伊（Theresa May）在這張照片裡隱形了。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）的版本相對客氣些，或許反映他出任總理不過3天。照片中他手抓著文件，和梅克爾、馬克宏交談。

那東道主加拿大怎麼看呢？根據下午2時過後不久在總理杜魯道（Justin Trudeau）帳戶發布的照片，身為G7輪值主席，或許加上他們維和的傳統，加國這張從一側拍攝的照片顯示川普平等對待其他國家領袖。

這些照片在網路上激發想像力，其中德國版爆紅，在各個社群媒體間瘋傳，從一開始的原始版本變成各種幽默與嘲諷的巧思。

有網友說，這照片讓人想起學校老師在對頑皮學生訓話。有人把四張照片並列，分為德國隊、法國隊、義大利隊與美國隊。也有人說：「這張照片是一件藝術作品，叫做肢體語言。」（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070610

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