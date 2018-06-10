亞太技術學院停辦 董事會：萬般無奈

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣10日電）位在苗栗縣的亞太創意技術學院即將停辦，董事會今天發新聞稿正式對外證實，表示是在萬般無奈下決議學校停辦，懇請教育部繼續協助學校，協調師生轉至附近技職院校。

亞太創意技術學院董事會今天發新聞稿表示，董事會與校務團隊努力設法爭取外界資源挹注，整合教職員自立自救，但無奈校內紛爭不斷，加上外界社運團體介入，情勢已趨複雜，確實超過學校能量負荷，因此在萬般無奈下決議學校停辦。

亞太董事會指出，後續將於一週內依法提出相關規劃，並向教育部申請動用剩餘校務基金，絕不積欠教職員合法薪資，並已於近日辦理勞基法規定資遣預告，確保校內教職員得以領取本身在退撫基金帳戶內退休年金與保障無虞。