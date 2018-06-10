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亞太技術學院停辦 董事會：萬般無奈

中央社2018/06/10 12:07
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣10日電）位在苗栗縣的亞太創意技術學院即將停辦，董事會今天發新聞稿正式對外證實，表示是在萬般無奈下決議學校停辦，懇請教育部繼續協助學校，協調師生轉至附近技職院校。

亞太創意技術學院董事會今天發新聞稿表示，董事會與校務團隊努力設法爭取外界資源挹注，整合教職員自立自救，但無奈校內紛爭不斷，加上外界社運團體介入，情勢已趨複雜，確實超過學校能量負荷，因此在萬般無奈下決議學校停辦。

亞太董事會指出，後續將於一週內依法提出相關規劃，並向教育部申請動用剩餘校務基金，絕不積欠教職員合法薪資，並已於近日辦理勞基法規定資遣預告，確保校內教職員得以領取本身在退撫基金帳戶內退休年金與保障無虞。

亞太董事會文中懇請教育部繼續協助學校，協調既有學生與優秀教師共同「團體轉學」至附近技職院校；此外，剩餘基金也將保留新台幣600萬元，供有意願於亞太原校畢業學生、聘任教師兼任授課使用。

董事會表示，感謝代理校長與領導團隊在萬分困難環境下仍然堅守岡位，爭取各種機會，但事件複雜化，董事會力有未逮，導致引起社會不安，深感抱歉，懇請外界社運團體與有心人士理性監督教育政策，不要繼續利用少數學生激化對立與製造社會誤解。

董事會指出，少子化趨勢下辦學日趨困難，私立學校辦學資源有限，教學人員在校務惡化前應更積極優化教學品質，而非荒廢教務、四處抗議，希望各界借鑑亞太慘痛經驗，珍惜熱心助學資源，用務實自強取代自私貪婪。

台灣大專受到少子女化衝擊，目前已有3校退場，包括高鳳數位內容學院、永達技術學院，以及本月7日教育部正式審議通過的高美醫護管理專科學校。（編輯：張銘坤）1070610

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