立院將開臨時會審軍改 拒馬封出入口

（中央社記者陳俊華台北10日電）立法院明天起將召開臨時會，為搶優先遞案權，國民黨立委8日就在議場外排班；立法院外反軍改團體「八百壯士」也發出動員令，立法院周遭已架起重重拒馬，並封閉各出入口因應。

立法院11日上午將舉行全院委員談話會，討論臨時會相關事宜。柯建銘、何欣純、許智傑等65名民進黨立委提案，建請臨時會審議攸關軍人改革的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案，以及空氣污染防制法修正草案、財團法人法草案、公司法部分條文修正草案等17案。

中國國民黨立委從8日下午起，就由黨團總召林德福與黨團首席副書記長曾銘宗在議場外排班搶優先遞案權，並以每6小時輪一班、每班3人為原則，守在議場大門外。