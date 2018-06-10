金防部砲陣地轉移 19分鐘內完成射擊準備

今天的操練中，戰砲連連長接獲射擊命令後，首先趕赴放置火砲的預定地勘查，隨後架起機槍佔領陣地後開設射擊指揮所；隨後4輛3.5噸載重車拖曳4門105公釐牽引榴彈砲進入陣地。

國軍漢光34號演習才剛結束，為了強化砲兵部隊訓練成效，金防部砲兵營今天再次實施「火砲陣地轉移佔領戰鬥教練」，目的在於驗證平日武器裝備維護，以及外島部隊的防衛作戰能力。

（中央社記者游凱翔台北10日電）漢光演習才剛結束，為強化砲兵訓練成效，金防部今天以4門105公厘牽引榴彈砲、3.5噸載重車進行砲陣地轉移戰鬥教練，成功在19分鐘內完成任務，比及格的21分鐘還早了2分鐘。

砲班人員下車後，立刻將砲架拉開、固定駐鋤、完成射擊前準備，並在標竿手、觀測手協力作業下，將火砲方位轉至預定角度，接獲射擊指令後模擬發射，成功在19分鐘內完成任務，展現純熟的默契與操作流暢度。

軍方官員表示，火砲陣地機動轉移21分鐘就算及格，砲兵連則自我要求要在19分鐘內完成。

砲兵營營長程家駒中校表示，野戰砲兵戰術運用中，砲兵部隊必須藉由連續的偵查、選擇與佔領陣地，不斷的變換射擊位置才能持續支援火力；而在每一次的陣地轉移戰鬥教練中，也能更加完善戰備整備工作。（編輯：黃國倫）1070610