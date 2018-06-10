油價11日降0.2元 後續關注川金會與OPEC會議

（中央社記者廖禹揚台北10日電）中油公司今天表示，國內各式汽柴油自11日凌晨零時起，每公升調降0.2元。中油說，近期油價應為小幅震盪，之後影響油價變動較大的關鍵在川金會及OPEC 6月中會議所達成協議。

中油宣布，11日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各調降0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升26.7元。實際零售價格以各營業點公告為準。

中油表示，美國政府據傳要求沙烏地阿拉伯及其他石油輸出國組織（OPEC）成員增加石油供應量及美國原油產量續增等因素影響，本週國際原油價格續跌。