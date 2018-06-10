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中央社

油價11日降0.2元 後續關注川金會與OPEC會議

中央社2018/06/10 12:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北10日電）中油公司今天表示，國內各式汽柴油自11日凌晨零時起，每公升調降0.2元。中油說，近期油價應為小幅震盪，之後影響油價變動較大的關鍵在川金會及OPEC 6月中會議所達成協議。

中油宣布，11日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各調降0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升26.7元。實際零售價格以各營業點公告為準。

中油表示，美國政府據傳要求沙烏地阿拉伯及其他石油輸出國組織（OPEC）成員增加石油供應量及美國原油產量續增等因素影響，本週國際原油價格續跌。

本週油價指標7D3B週均價為74.09美元，新台幣兌美元匯率29.786元。依浮動油價機制計算，本週95無鉛汽油應調零售價為30.2元，因超過30元，中油依平穩機制每公升再吸收0.1元，各式汽柴油實調零售價較上週公告零售價調降0.2元。

中油副總經理黃仁弘表示，近期油價波動應為小幅震盪，下週雖尚未能預估是漲或跌，但幅度應都不大，可能影響油價有較大波動的關鍵，可關注美國總統川普與北韓領袖金正恩會面結果，以及OPEC 6月會議中對縮減限產協議的決議。（編輯：蘇志宗）1070610

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