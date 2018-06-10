彰濱建醫療器材產業園區 賴清德全力支持

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）行政院長賴清德今天上午參加秀傳亞洲遠距離微創中心10週年慶時指出，彰化縣長魏明谷提出可以在彰濱工業區建立中部醫療器材產業園區的構想，行政院全力支持。
秀傳亞洲遠距微創手術中心今天舉辦10週年慶活動，包括行政院長賴清德、秀傳醫療體系總裁黃明和、彰化縣長魏明谷以及法國微創手術訓練中心總裁馬赫斯克（Jacques Marescaux）等人，都參加了今天的慶祝活動。
賴清德除了致詞之外，也在黃明和等人陪同下參觀微創中心的智慧型開刀房，了解微創手術的訓練過程；而賴清德看到提供3D立體影像的設備，也忍不住拿起手術刀嘗試，讓原本內科出身的賴清德被馬赫斯克大讚是優秀的外科醫師。
賴清德說，台灣目前正在推動醫療器材的發展，政府有幾個作法，像是完善醫療器材發展的發展環境，而政府也會持續培養人才，建立友善的法治環境，投入經費進行研究，最重要的是保護智慧財產權，接下來要整合台灣醫療產業的聚落。
賴清德今天指出，縣長魏明谷建議，這裡可以推動中彰投苗的醫療器材產業發展園區，行政院會大力支持魏明谷的構想。而黃明和也跟他提到，已經和魏明谷討論到，在彰濱園區內，對於如何發展中部醫療器材的產業園區已經有相當程度的計畫，行政院會全力支持。
秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維則指出，中心舉辦優良手術教育訓練，已經有來自33國、超過1800名世界頂級的專家學者來台指導，10年來訓練超過50個國家7000人次的外科醫師，也讓亞洲各國的外科醫師不用到歐美，在台灣也能學習到頂尖技術。(編輯:陳政偉/陳清芳)1070610