彰濱建醫療器材產業園區 賴清德全力支持

賴清德除了致詞之外，也在黃明和等人陪同下參觀微創中心的智慧型開刀房，了解微創手術的訓練過程；而賴清德看到提供3D立體影像的設備，也忍不住拿起手術刀嘗試，讓原本內科出身的賴清德被馬赫斯克大讚是優秀的外科醫師。

秀傳亞洲遠距微創手術中心今天舉辦10週年慶活動，包括行政院長賴清德、秀傳醫療體系總裁黃明和、彰化縣長魏明谷以及法國微創手術訓練中心總裁馬赫斯克（Jacques Marescaux）等人，都參加了今天的慶祝活動。

賴清德說，台灣目前正在推動醫療器材的發展，政府有幾個作法，像是完善醫療器材發展的發展環境，而政府也會持續培養人才，建立友善的法治環境，投入經費進行研究，最重要的是保護智慧財產權，接下來要整合台灣醫療產業的聚落。

賴清德今天指出，縣長魏明谷建議，這裡可以推動中彰投苗的醫療器材產業發展園區，行政院會大力支持魏明谷的構想。而黃明和也跟他提到，已經和魏明谷討論到，在彰濱園區內，對於如何發展中部醫療器材的產業園區已經有相當程度的計畫，行政院會全力支持。

秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維則指出，中心舉辦優良手術教育訓練，已經有來自33國、超過1800名世界頂級的專家學者來台指導，10年來訓練超過50個國家7000人次的外科醫師，也讓亞洲各國的外科醫師不用到歐美，在台灣也能學習到頂尖技術。(編輯:陳政偉/陳清芳)1070610