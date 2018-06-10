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老番顛對小火箭人 高潮迭起勝電視劇

中央社2018/06/10 12:35
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川金會：美國北韓過招（中央社記者鄭崇生新加坡10日專電）美國總統川普與北韓領導人金正恩將會面，兩人以強烈個人風格聯手打造外交實境秀，不論結局是否美好，肯定的是這場戲卡司會擴增，可能會有續集，還不只一季。

南韓釜山大學政治學系教授凱利（Robert Kelly）因電視連線女兒誤闖鏡頭聲名大噪，他形容「川金會」峰迴路轉，充滿娛樂效果，就像南韓女團的流行情歌，總少不「爭吵、分手、傷心、難過，最後宣布復合」等元素，儘管有些俏皮，卻也不失川金會前的發展脈絡。

「老番顛」與「小火箭人」是金正恩及川普去年互嗆時給彼此的稱號，兩人叫囂互罵，曾讓全球擔心出現「戰火與怒火」的戰爭情節。南韓總統文在寅居中奔走牽線，先與金正恩打造友誼前傳，再推動華府與平壤上演領導人第一次接觸的空前戲碼。

然而，兩位主角性格相似，就算文在寅像經紀人般好話說盡，雙方團隊在大戲開拍前，為爭取各自男主角的最佳待遇，不斷放話，燈光還沒亮起，氣氛卻顯不佳，川普曾推翻一口答應的會面。

川普先發表公開信取消會面，但沒把話說死的弦外之音，金正恩注意到，不但再度諮詢文在寅，還派出左右手金英哲到華府送上大信封。川普連信都沒看，就告訴記者，金正恩的信很好，有意思，決定還是要見面。

美國中央情報局（CIA）出身、專研朝鮮半島問題的學者金秀美（Sue Mi Terry）看穿這樣劇情的發展，認為雙方在製造戲劇效果。

川普公開取消川金會的公開信前，華府與平壤隔空叫囂，有學者擔憂川金會可能破局，前總統小布希（George W. Bush）時代的白宮國安會亞洲事務主任車維德（Victor Cha）就是其一。

車維德曾與金秀美同場出席華府的論壇，金秀美當時斬釘截鐵指出，峰會一定辦得成，因為「他們兩個都想見對方，創造各自的歷史」。

儘管川普先取消會面，引來驚訝與不解，評論者甚至擔憂美國反覆，會留下不良的國際形象。向來不掩飾對川普惡感的前國家情報總監克萊佩（James Clapper），卻正面評價「戰略不確定」的做法，認為宣布取消是好事，還說金正恩對上美國非典型的總統川普，是「棋逢對手」。

克萊佩支持雙方領導人應會面。他說：「美國與北韓的關係由來已久，藉由領導人峰會開始建立融洽關係，是有價值的。」他說：「雙方應從朝向互設大使館層級以下的外交辦事處開始。」

美國與北韓的仇恨未達不共載天，但韓戰以來，卻也不曾良性交流相處，歷任美國總統不是沒試過和解，卻因不同原因，缺了臨門一腳。

經歷冷戰、冷和平、冷暴力到川普上任後的「熱緊張」，眼看著北韓強化核武能力，彈道飛彈射程據稱已涵蓋美國全境，按照前總統歐巴馬（Barack Obama）當時推動與古巴關係正常化的論點：既然過去圍堵（Containment）失敗，何不採新方法，嘗試交往（Engagement）。

交往並非美國外交的新方法，美中關係就在轉彎後發展了近50年。川普也是實境秀主持人，把外交發揮到充滿娛樂效果，展現個人色彩，與前總統尼克森（Richard Nixon）開啟美中往來時的神秘風格大不同。前國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）創造「外交實境秀」（Diplotainment）一字形容川普式外交風格。

安排領導人會面，傳統上多由下而上，雙方工作層級在協調折衝後才敲定，再由領導人宣布成果，前置作業繁瑣。然而，川普沒有諮詢幕僚，就決定和金正恩會面，再由幕僚煩惱安排，由上而下的方式，對傳統外交工作造成極大挑戰。

羅素就自嘲，「外交工作看來沒有電視實境秀有效」。川金會塵埃落定，12日於新加坡舉行，羅素仍不忘提醒，美國與北韓關係正常化，仍有長路要走，部分原因在於正常化的程度，應取決於北韓的非核化進程。

可以確定的是，原本期望北韓要盡速非核化的川普，似乎已有妥協，瞭解非核化不會一夜成真。儘管有批評，川普退讓只為和金正恩見面，但前國務院北韓政策特別代表尹汝尚認為，這是務實。

尹汝尚認為，美國和北韓要從建立互信開始，就連川金會不一定談北韓的人權問題，也是可預期的，儘管這讓人有些失望，但他說：「談判桌上本就要列出優先議題順序，對川普政府來說，目前最重要的是啟動處理北韓非核化在安全方面的議題。」

川普預告，12日的川金會是「開始認識你（金正恩）+」的峰會，加號後面表示可能有「續集」，也許還會有更多角色加入。

朝鮮半島非核化攸關者眾，除中國、俄羅斯，日本和南韓也不會只當觀眾，東北亞這場戲，卡司將越來越多，也可能像一般美國影集不只拍一季。兩大男主角會前熱身演出的張力，已不亞於高潮迭起的韓劇。（編輯：廖漢原 紀錦玲）1070610

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