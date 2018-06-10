爭取24小時休假日 看護移工赴勞動部陳情

因應16日國際家務工日即將到來，桃園市家庭看護工職業工會與多名外籍家庭看護工今天到勞動部前陳情，訴求外籍看護工能週休1日，且是連續的24小時休假、雇主不得強制加班勞動。

休假是勞工的基本權利，但在台灣卻有許多家庭看護工從未休過假，根據勞動部調查，全台約有23萬名的外籍家庭看護工、家庭幫傭，其中有6成以上未曾放假過。

（中央社記者吳欣紜台北10日電）「我是人，我要休假」，一群外籍家庭看護工今天到勞動部前陳情，除了表達「放假是基本權利」外，同時希望外籍看護工每週能有一天，且是連續24小時的休假日。

桃園市家庭看護工職業工會理事黃姿華表示，休假並不是一個新的權利，而是本來就寫在每個家庭看護工的契約之中，今天並不是要求勞動部「法外開恩」，而是希望勞動部能讓雇主落實契約要求、遵守契約規定。

此外，也希望勞動部能儘速落實補助聘請外籍看護工的雇主能申請喘息服務，讓雇主在外籍看護工休假時可以申請聘請替代人力。

來台3年的印尼籍家庭看護工Yeosin告訴中央社記者，家庭看護工的勞動契約上清楚記載每週應給予勞工24小時的連續休假日，但她的第一任雇主從來沒讓她休假過，現任雇主雖有給予休假日，但仍會要求她在休假日的出門前或是回家後工作、剝奪她的休假時間。

Yeosin指出，雇主每週都應讓家庭看護工每週能休假一天，且讓看護工休假，能讓看護工有足夠休息時間、提升看護品質。

今天記者會現場，也有雇主代表現身聲援。雇主南光遠指出，台灣社會很習慣把照顧的責任丟給家裡女性，但當女性也需要養家時，這工作就會落在家庭看護工身上。外籍看護工不是公民、無法為自己發聲，希望政府能好好宣導，讓雇主知道連續24小時的休假是寫在看護工的勞動契約上。

在記者會現場，外籍看護工也演出一齣象徵在台外籍看護工處境的行動劇並擺放一塊「請願百衲被」，這是由無法休假參與活動的外籍看護工將自己衣服剪成布塊所組成的，象徵身體雖被禁錮無法現身，仍渴望表達「依法放假」的心聲。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070610