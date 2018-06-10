NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈提到他...賴清德眼眶紅了吳音寧被欺負！鄉民：回來當副縣長8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

美助理國務卿訪台 羅致政：代表重視台灣

中央社2018/06/10 12:35
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北10日電）民主進步黨籍立法委員羅致政今天表示，美國派助理國務卿來台參加美國在台協會內湖新址啟用典禮，代表美方對台灣的重視，期待9月內湖新址喬遷，能有更高層級官員來台。

外交部今天表示，美國國務院主管教育文化的助理國務卿馬利‧羅艾斯（Marie Royce）將於10日至14日訪台，代表美國政府出席美國在台協會（AIT）內湖新址啟用典禮。

羅致政上午出席兩岸政策協會民意調查結果公布記者會時受訪表示，美國派助理國務卿來台參加美國在台協會內湖新址啟用典禮，層級可以接受，代表美方對台灣的重視。本來可能規劃更高層級官員來台，但因為同一天有「川金會」而無法出席，期待內湖新址9月喬遷，美國會有更高層級官員來台。

此外，現任美國在台協會台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）今夏任期屆滿後將返美，新任處長傳出將由前AIT副處長酈英傑（Brent Christensen）接任。

羅致政說，酈英傑過去在台灣待過相當長時間，認識非常多台灣政壇、企業界人士，對台灣相當了解，如果擔任處長，應該可以很快進入狀況，對目前已經往上走的台美關係有加分作用。酈英傑是「知台派」，未來政策推動上，可忠實反映台灣意見。

此外，羅致政也認為，美國在台協會內湖新址啟用是梅健華離任前重要政績，而9月的喬遷則是新任處長的重要開始，美方應該有一定的安排，讓新舊任處長有舞台，同時讓台灣政界有更多參與。（編輯：林淑媛）1070610

油價11日降0.2元 後續...金防部今天特戰演習 蛙人部...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan