川普單挑金正恩 峰會開端定成敗

6月12日峰會預計於新加坡時間上午9時開始。熟悉內情的這名美國官員說，開場會談後，雙方親近的幕僚將加入會議，包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。白宮官員得知，金正恩的妹妹金與正亦將前往新加坡。

彭博報導，川普今天說，他認為，他會「在頭一分鐘內」知道金正恩是否認真，以及就北韓核武計畫是否可「有正面作為」。目前的計畫是，川普要在峰會開端單獨與金正恩會面，可能僅翻譯陪同。

川金會：美國北韓過招（中央社加拿大拉馬爾拜9日綜合外電報導）熟悉內情的美國官員指出，總統川普打算在12日與北韓領導人金正恩的高峰會開端一對一短暫會晤。川普在飛往新加坡前說，他會「在頭一分鐘內」知道金正恩是否認真。

這名官員說，峰會預定於傍晚結束。如順利，將發布聯合聲明。而這場峰會不大可能延展超過6月12日。

美國和北韓之間仍有很大的鴻溝，金正恩要尋求的是安全保證和減輕經濟制裁；川普要金正恩完全拆除核子武器，也就是放棄他僅有的真正威嚇實力和談判籌碼。

川普今天說，金正恩有「機會」與美國達成協議，但是他「往後不會再有機會」。他稱金正恩是「性格不明的人」。

記者問到峰會結果時，川普說：「最少要建立關係--你至少展開對話。身為交易人，那很重要。」

網路媒體Axios引述熟悉新加坡峰會的2名未署名人士報導，川普願考慮與北韓建立正式關係，甚至在平壤設大使館。

白宮消息人士說：「一切要看他獲得什麼回饋。非核化必然要成立。」消息人士強調，這是峰會可能討論的許多議題之一，但這類議題絕對還沒做出決定，川普與金正恩單獨過招時也不見得會提起。

川普致力與嚴格來說和美仍處戰爭狀態的北韓謀和，獲得七大工業國集團（G7）盟邦的支持，他們在川普先行離開G7峰會後發布聯合聲明說：「我們持續呼籲北韓以可以證實並不可逆轉的方法完全拆除所有大型毀滅性武器和彈道飛彈，及其相關計畫和設施。」

「拆除所有大型毀滅性武器和彈道飛彈，將帶領所有朝鮮半島人民走向更為正向的未來，也為長年受苦的北韓人民帶來繁榮的機會。」（譯者：羅苑韶/核稿：蔡佳敏）1070610