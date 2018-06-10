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台中車站廣場明起路面刨封 連3天夜間施工

中央社2018/06/10 12:45
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中火車站新站及轉運站將於10月開放，台中市政府今天指出，為了改善火車站前周邊人車通行動線，明天起連續3日，將在夜間實施路面刨封及標線重繪作業。

因應台中火車站新站及轉運站將於10月開放，台中市政府建設局推動「台中車站廣場（廣6）景觀改善工程」，希望藉此改善火車站前周邊人流及車流動線。

為了讓用路人儘早熟悉動線，建設局表示，其中路面刨封工程提早於11日起連續3日，晚間10時至凌晨6時採「夜間施工」方式，辦理路面刨封及標線重繪作業，並安排義交進行道路管制。

建設局表示，台中車站廣場工程位於台中火車站前及交通要道，在人車通過頻繁的路段施工，施工團隊特別重視交通維持，為減少對交通的影響，整個工區劃分為A、B、C、D、E等工區，採兩階段施工，從今年1月15日開工，朝6月底提前完工為目標。

建設局指出，廣6工程已進入完工倒數階段，第1階段A、B、C區已於5月23日開放，目前正進行第2階段D、E區透水混凝土及石磚鋪面等最後工項。

由於施工團隊發現廣6範圍內道路普遍有管線淺埋現象，造成路面承載力不均，容易出現路面裂縫或下陷情形，市府將於管線淺埋範圍，採混凝土回填並增設鐵焊鋼絲網，以強化路面強度。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070610

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