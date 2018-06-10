台中車站廣場明起路面刨封 連3天夜間施工

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中火車站新站及轉運站將於10月開放，台中市政府今天指出，為了改善火車站前周邊人車通行動線，明天起連續3日，將在夜間實施路面刨封及標線重繪作業。

因應台中火車站新站及轉運站將於10月開放，台中市政府建設局推動「台中車站廣場（廣6）景觀改善工程」，希望藉此改善火車站前周邊人流及車流動線。

為了讓用路人儘早熟悉動線，建設局表示，其中路面刨封工程提早於11日起連續3日，晚間10時至凌晨6時採「夜間施工」方式，辦理路面刨封及標線重繪作業，並安排義交進行道路管制。