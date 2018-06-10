日本筆電內戰 東芝VAIO策略分路出擊

日本筆電市場競爭激烈，繼 NEC 、富士通相繼出售給聯想後，聯想在日本市佔超過 4 成；資策會分析，夏普收購東芝的 PC 事業後，仍會將主力放在日本市場，集結鴻海 (2317-TW) 的集團化資源應戰。而日系筆電 VAIO 重回亞洲市場，和港商合作，分攤行銷費用，並期待品牌發酵，抵銷日本市場虧損。

東芝並非日本第一個宣布退出 PC 事業的公司，近年 NEC 、富士通相繼出售給聯想。2017 年聯想在日本的市佔率已經超過 40%，高居第一；戴爾及惠普市佔各約 12%；2014 年起被 SONY 分割而出的 VAIO 筆電市佔 11%。

研調機構 TrendForce 光電研究 (WitsView) 指出，東芝 2011 年出貨 1750 萬台、市佔率高達 8.8%。然而市場飽和，東芝不敵低價競爭，2017 年出貨不及 100 萬台，市佔率僅剩下 0.6%；而東芝憑藉的僅是日系招牌，在商用市場與美系大廠抗衡。

資策會資深產業分析師潘建光認為，鴻海旗下夏普收購 Toshiba，只是考慮擴增產品線及耕耘品牌需求，Toshiba 可能只會放 1-2% 心力面對全球市場，整合後的集團化資源主要將面對日本市場競爭。

日系筆電 VAIO 六月初宣布重回亞洲市場，潘建光分析，VAIO 去年營收嚐到甜美滋味，但是光靠日本市場，不能應對衰退市場及虧損；VAIO 與香港商 Nextgo 合作，期待品牌效應再次發酵，同時把行銷及部分營運費用轉嫁到通路商身上，降低成本支出。

潘建光表示，全球電腦出貨衰退最嚴重在 2016 年，平板、智慧型手機等行動裝置瓜分電腦市場，2018 年商用及新購機需求成長雖然趨緩但持穩，加上電競需求刺激，出貨有望回到 2015 年水準。

電競成為消費性電腦產品新需求來源，潘建光指出，聯想今年除了過往的商用市場外，將投注更多心力在電競市場，台灣廠商雖然難與外國大廠的行銷資源對抗，不過優勢在於耕耘時間長、輕薄產品及新興創意等，仍有機會搶奪電競這塊高毛利、高獲利的新市。