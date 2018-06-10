〈名師解盤〉三大政經變數齊聚本周 台股力守1100

分析師陳龍表示，包括台股在內，上周國際股市幾乎都是維持上漲格局，主要因素就是因為美元指數走別，但是上周五國際股市卻出現下跌，因為市場又開始擔心川普貿易戰，另外美國科技股出現拉回，影響到了台灣科技股，資金面部分，則是因為市場預期美國本周將升息，資金又開始回流美國。

台股上周在內外資齊力買超下，一開盤就站上 11000 點，儘管上周五出現近百點的拉回，但是指數仍力守 11000 點之上。展望本周，法人表示，包括川金會將登場、美中貿易戰，以及美國、歐盟及日本央行都將決定利率政策，預料指數還是能守住 11000 點，但將呈現高點狹幅整理。

陳龍表示，值得注意的是，原本預期蘋果將在 9 月中推出新機，蘋概股營運有機會開始啟動，但是包括台積電、鴻海、大立光、可成、穩懋等蘋概股卻也在上周五出現下跌。

分析師林隆炫表示，6 月多數股市，都遇到 5 個月的中段整理以及 34 個月的盛期轉折，以道瓊為例，目前是從高點 26616 點以來的第 5 個月整理。

林隆炫指出，台股過去 5 個月以來的三角形整理已經完成，在底部已經確認的狀況下，就技術線型來看，指數有三個目標，包括 11554 點、12051 點及 12351 點，最大的問題反倒是 6 月出現太多紛擾因素，包括川金會能否達成目標、美中貿易戰，以及美國升息等。

林隆炫表示，在量先價行的原則下，台股日線有出現幾個 W 底，包括 11095 點以來的 W 底、11120 點以來的 W 底及 11270 點的 W 底，而跟道氏理論，突破 W 底會拉回測試，現在 11095 點及 11270 點的 W 底都已經確認，儘管 12270 點還未突破，但是也僅差 9 點，預料突破也不是難事。

如果從周線來看，林隆炫表示，包括中國、美國、歐洲及台股，剛好都是在進行 5 個月的中期整理，而結束時間就是在 2 周後，屆時整理的結果，將決定國際股市是否有會繼續上攻。

如果投資人如果看好台股行情仍有機會續攻，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指富邦 7B 購 01(074093-TW)、臺股指群益 7B 購 05(079342-TW)、臺股指麥證 7A 購 02(072360-TW) 等。