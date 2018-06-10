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中央社

畢業找方向 創業家建議先投入職場

中央社2018/06/10 13:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北10日電）畢業季到，社會新鮮人面臨求職與進修的抉擇，畢業後與朋友創設「愛禮物」電商平台的邵冠樺認為，若沒有明確方向，可先進入職場嘗試各種可能，不必急著唸研究所。

28歲的邵冠樺大學唸的是化工系，剛畢業時曾在南科當工程師，但發現與自己志趣不符，決定與朋友合作創業，先後嘗試成立二手車交易平台、開發APP等，但市場反應不如預期，後來靈機一動，創設「愛禮物」平台，解決許多人不知道該如何選擇禮物的困擾。

不過，邵冠樺在創業過程中，發現公司營運上遇到許多瓶頸，集眾人之力也無法突破，因此決定「回學校找答案」，今年從台大商學研究所畢業，他認為，除了衝勁，自己已具備帶領公司更進一步成長的「能力」。

邵冠樺說，若畢業後真的沒有明確方向，不如就先廣遞履歷，從實務工作中確定自己喜不喜歡、適不適合，從大範圍開始過濾，有助聚焦方向。

根據yes123求職網調查，近98%應屆畢業或退伍的新鮮人表示想「先就業」，創下2008年金融海嘯以來新高，其中並有56%已在找工作，25.7%已獲企業錄取。

yes123也以複選方式調查社會新鮮人心中的「夢幻工作」，其中「網紅」以30.1%位居第一，認為公務員、主廚、電競選手、作家與演員是夢幻工作的新鮮人也都有20%以上。

yes123求職網自5月24日至6月1日，以網路問卷抽樣進行「社會新鮮人職涯規劃調查」，調查今年畢業或退伍的學士以上學歷會員，有效問卷共1317份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7個百分點。（編輯：蘇志宗）1070610

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