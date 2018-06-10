畢業找方向 創業家建議先投入職場

（中央社記者廖禹揚台北10日電）畢業季到，社會新鮮人面臨求職與進修的抉擇，畢業後與朋友創設「愛禮物」電商平台的邵冠樺認為，若沒有明確方向，可先進入職場嘗試各種可能，不必急著唸研究所。

28歲的邵冠樺大學唸的是化工系，剛畢業時曾在南科當工程師，但發現與自己志趣不符，決定與朋友合作創業，先後嘗試成立二手車交易平台、開發APP等，但市場反應不如預期，後來靈機一動，創設「愛禮物」平台，解決許多人不知道該如何選擇禮物的困擾。

不過，邵冠樺在創業過程中，發現公司營運上遇到許多瓶頸，集眾人之力也無法突破，因此決定「回學校找答案」，今年從台大商學研究所畢業，他認為，除了衝勁，自己已具備帶領公司更進一步成長的「能力」。