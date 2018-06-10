新生兒腸病毒個案增　高市產後護理之家月子中心防治查核

依據衛生福利部疾病管制署腸病毒疫情監測資料，第22周全台腸病毒健保門診及急診資料就診人次累計10,814人次(預警值:11,000人次)，高市腸病毒健保門診及急診資料就診人次1,208人次(預警值:1,300人次)，全台共累積10例腸病毒感染併發重症確診個案，其中5例為未滿1歲重症個案，分析腸病毒種類為克沙奇B型及伊科病毒，高雄市也發生一起群聚事件。

炎熱夏季，正值腸病毒流行期，腸病毒就診人數也逼近預警值，全台共累積10例腸病毒感染併發重症確診個案，其中5例為未滿1歲重症個案。有鑑於此，高市衛生局特別針對產後護理之家及坐月子中心進行腸病毒防治輔導查核。

由於今（2018）年腸病毒型別呈多樣性流行趨勢，且有鑑於新生兒腸病毒感染臨床表現症狀往往與孩童期表現症狀不同，高市衛生局針對高雄市16家產後護理之家及11家坐月子中心進行腸病毒防治輔導查核，透過逐一教學落實通報程序機制及自建流程管理圖，加強內部感染管制管理措施。



▲衛生局防疫人員於產後護理之家及月子中心進行腸病毒防治查核（圖／高市衞生局提供）

另因應防範新生兒感染腸病毒的疫情，高市各醫療院所也加強院內感染管制措施、醫護人員教育訓練，兒科或健兒門診候診室以多元資訊露出方式播放腸病毒防治懶人包宣導，研製5萬張新款「愛他不要害他」警示貼紙張貼於孕婦健康手冊及兒童健康手冊封面明顯處，提醒準媽媽們留意自身及新生兒健康，避免直接觸摸嬰兒、摟抱寶寶前記得「洗手、洗臉、換衣服」，以建置家庭防護健康守則。

此外，因應暑假到來，衛生局也持續全面整合跨局處防疫資源，藉由多元管道宣導腸病毒防治，包括提醒幼童應多選擇戶外休閒活動，避免出入擁擠室內場所；另針對百貨公司、速食業、大型量販店等場域的附設兒童遊戲區，加強業者環境清消及衛生督導查核等措施，加強輔導暑期課後服務中心導師強化防治知能，確實掌握學童請病假事由及健康追蹤監測，以落實通報、停課等防疫機制防治作為，且為了避免醫療機構附設兒童遊戲區及遊戲器材淪為腸病毒疫情傳播的溫床，也呼籲家長流行期間避免幼童使用電動遊戲器材。

衛生局提醒，多留意家中嬰幼兒是否出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肢體麻痺、肌抽躍、呼吸喘及心跳加速等重症症狀，一旦出現以上任一病徵，請儘速至高市6家責任醫院，包括高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立小港醫院治療。