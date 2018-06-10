北京故宮修護文物 首次開放民眾參觀

新華社報導，呼應中國「文化和自然遺產日」，北京故宮文物醫院在9日首次開放，供40名預約民眾參觀。北京故宮博物院院長單霽翔在「文化和自然遺產日」的活動上，向民眾講解文物修復的知識，並為25名首批文物醫院志工頒發證件。

（中央社台北10日電）北京故宮專責文物保護的「故宮文物醫院」，9日首次開放部分民眾預約參觀，近距離觀看文物修復的過程。北京故宮博物院表示，會盡快公布故宮文物醫院的開放詳情。

報導說，在文物醫院，院方採用傳統工藝保養修復文物，但也配備先進的文物「診療」科技設備，用以顯微觀察、材料分析、無損探傷等。院內另設立國際文物修護學會培訓中心。

單霽翔表示，之所以統稱命名為故宮文物醫院，是因為修復文物的過程，如同患者到醫院求診，不但要靠經驗豐富的工匠作出判斷，也要借助儀器診斷，確保修復過程中能保護歷史文化訊息，令傳統工藝技術得以傳承。

報導說，北京故宮文物醫院成立於2016年12月29日，位於北京故宮西側城牆下、內金水河畔，建築面積達1.3萬平方公尺。（編輯：翟思嘉/馮昭）1070610