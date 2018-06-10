NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈提到他...賴清德眼眶紅了吳音寧被欺負！鄉民：回來當副縣長8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

困深谷6天獲救 南韓遊客靠思念父母硬撐

中央社2018/06/10 13:29
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社雪梨9日綜合外電報導）南韓遊客韓株禧在澳洲濃密的灌木叢中失蹤了6天，期間不但未進食，還需承受低溫。她坦言，當時靠著幻想有張溫暖的床及對父母的思念，來支撐自己的求生意志力。

法新社報導，25歲的韓株禧（Joohee Han，音譯）在澳洲北部昆士蘭省凱恩斯（Cairns）南方的一座山頂拍照時，不慎跌落深谷。

救援人員說，這塊崎嶇山地的氣溫會降到攝氏9度，她的存活機率幾乎是零。

韓株禧事先告訴朋友，她要攀登泰森山（MountTyson），不料1日失去行蹤，7日才被救援人員發現。

韓株禧今天告訴澳洲廣播公司（AustralianBroadcasting Corporation），她跌落深谷後，昏迷了數小時，晚上才在陡峭斜坡醒了過來。

韓株禧說：「我幾乎沒有離開我摔落的地點，因為地勢非常陡峭，一不小心，就可能立刻摔死。」

「回想起這段經歷時，我的眼眶又不禁紅了起來。我當時想著，『我會死嗎？』但是我還想做好多事情、吃好多食物，和好多人再聚聚。」

「我時常想起我的父母。」

她估計自己摔落約3層樓的高度，但幸運只斷了一顆牙，身上僅有些瘀傷和擦傷。

她後來在瀑布附近一塊突出處喝水並撕破嗓門求救，直到有健行客聽到呼救聲並通知警方。

韓株禧說她獲救後哭了出來，由於英語能力有限，只能不斷和搜救人員說謝謝，「直到那一刻，我才發現原來兩隻腳踏在地上能讓我這麼開心」。（譯者：鍾佑貞/核稿：蔡佳敏）1070610

看護移工要求完整休假 勞動...藍營雙北造勢 丁守中：8月...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan