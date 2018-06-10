困深谷6天獲救 南韓遊客靠思念父母硬撐

（中央社雪梨9日綜合外電報導）南韓遊客韓株禧在澳洲濃密的灌木叢中失蹤了6天，期間不但未進食，還需承受低溫。她坦言，當時靠著幻想有張溫暖的床及對父母的思念，來支撐自己的求生意志力。
法新社報導，25歲的韓株禧（Joohee Han，音譯）在澳洲北部昆士蘭省凱恩斯（Cairns）南方的一座山頂拍照時，不慎跌落深谷。
救援人員說，這塊崎嶇山地的氣溫會降到攝氏9度，她的存活機率幾乎是零。
韓株禧事先告訴朋友，她要攀登泰森山（MountTyson），不料1日失去行蹤，7日才被救援人員發現。
韓株禧今天告訴澳洲廣播公司（AustralianBroadcasting Corporation），她跌落深谷後，昏迷了數小時，晚上才在陡峭斜坡醒了過來。
韓株禧說：「我幾乎沒有離開我摔落的地點，因為地勢非常陡峭，一不小心，就可能立刻摔死。」
「回想起這段經歷時，我的眼眶又不禁紅了起來。我當時想著，『我會死嗎？』但是我還想做好多事情、吃好多食物，和好多人再聚聚。」
「我時常想起我的父母。」
她估計自己摔落約3層樓的高度，但幸運只斷了一顆牙，身上僅有些瘀傷和擦傷。
她後來在瀑布附近一塊突出處喝水並撕破嗓門求救，直到有健行客聽到呼救聲並通知警方。
韓株禧說她獲救後哭了出來，由於英語能力有限，只能不斷和搜救人員說謝謝，「直到那一刻，我才發現原來兩隻腳踏在地上能讓我這麼開心」。（譯者：鍾佑貞/核稿：蔡佳敏）1070610