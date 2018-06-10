困深谷6天獲救 南韓遊客靠思念父母硬撐

（中央社雪梨9日綜合外電報導）南韓遊客韓株禧在澳洲濃密的灌木叢中失蹤了6天，期間不但未進食，還需承受低溫。她坦言，當時靠著幻想有張溫暖的床及對父母的思念，來支撐自己的求生意志力。

法新社報導，25歲的韓株禧（Joohee Han，音譯）在澳洲北部昆士蘭省凱恩斯（Cairns）南方的一座山頂拍照時，不慎跌落深谷。

救援人員說，這塊崎嶇山地的氣溫會降到攝氏9度，她的存活機率幾乎是零。

韓株禧事先告訴朋友，她要攀登泰森山（MountTyson），不料1日失去行蹤，7日才被救援人員發現。