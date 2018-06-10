七旬翁不堪酷熱中暑　體溫飆高昏倒在田裡

酷熱天氣之際，在戶外工作的民眾可要防中暑了！日前，一位七旬老翁在田裡工作，因水分補充不足、加上天氣過於炎熱，長時間曝曬之下，體溫飆高至41度昏倒在田裡，幸好附近的民眾發現，通知家屬緊急將他送醫急救挽回生命。

衛福部豐原醫院急診室代理主任林技政指出，老翁當時被送到急診室時，身上有一些輕微壓傷，體溫高達攝氏41度，叫他都沒反應，且出現意識不清的情況，加上當天氣溫高，當下立即研判老翁因熱中暑而導致昏迷。醫護人員除了將老翁的衣服弄濕以外，就連急救床的床單也弄濕，並以電風扇吹涼方式散熱，在無藥物治療的情況下，所幸老翁的體溫從原本41度慢慢降到38度，慢慢恢復正常。