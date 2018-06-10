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七旬翁不堪酷熱中暑　體溫飆高昏倒在田裡

記者黃玿琮／台中報導2018/06/10 13:59
▲七旬老翁因熱中暑而昏迷倒臥田裡，幸好即時送醫降溫急救挽回生命。(圖／豐原醫院提供2018.6.10)
▲七旬老翁因熱中暑而昏迷倒臥田裡，幸好即時送醫降溫急救挽回生命。(圖／豐原醫院提供2018.6.10)

酷熱天氣之際，在戶外工作的民眾可要防中暑了！日前，一位七旬老翁在田裡工作，因水分補充不足、加上天氣過於炎熱，長時間曝曬之下，體溫飆高至41度昏倒在田裡，幸好附近的民眾發現，通知家屬緊急將他送醫急救挽回生命。

衛福部豐原醫院急診室代理主任林技政指出，老翁當時被送到急診室時，身上有一些輕微壓傷，體溫高達攝氏41度，叫他都沒反應，且出現意識不清的情況，加上當天氣溫高，當下立即研判老翁因熱中暑而導致昏迷。醫護人員除了將老翁的衣服弄濕以外，就連急救床的床單也弄濕，並以電風扇吹涼方式散熱，在無藥物治療的情況下，所幸老翁的體溫從原本41度慢慢降到38度，慢慢恢復正常。

林技政表示，夏天常見長者在田裡熱中暑，主要是因身體散熱機制不佳，或是因多重共病，服用一些利尿劑、三環抗鬱劑、抗精神藥物導致出汗不易，有些人甚至會覺得自己以前在田裡工作好幾小時都沒問題，遺忘年齡跟身體機能已慢慢退化。

不論是長者或是其他人在炎熱環境下，突然出現體溫升高、脈搏變快、瞳孔縮小、昏迷等熱中暑症狀，應盡速將他移到陰涼的地方，避免繼續讓身體持續接收熱能，並用冷水擦拭身體或將衣服弄濕散熱、接著用風扇加強散熱，如果病患仍意識不清避免餵食，應趕快將患者送醫。

關鍵字酷熱中暑體溫飆高豐原醫院
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