大自然的冷氣房　大雪山國家森林涼爽宜人

入夏以來氣溫連連飆高，酷熱難耐之下，許多民眾紛紛尋找消暑場所。大雪山國家森林遊樂區內平均溫度約為攝氏15至24度，宛如天然的冷氣房涼爽宜人，吸引不少民眾上山避暑。
農委會林務局東勢林區管理處指出，位於海拔1,800至2,996公尺的大雪山國家森林遊樂區，夏天的溫度涼爽，目前也是毛地黃花朵綻放期間，上山除了避暑，還可欣賞毛地黃花姿之美；不過，在體驗自然之美時，請民眾配合勿在園區內及大雪山林道沿線野炊、違停、露營，共同維護美好環境。
東勢林區管理處表示，花姿奇特的毛地黃又名洋地黃，是多年生而耐寒性草本植物，株高一至四尺，莖葉有毛，宛如倒掛銅鈴的花穗成串，呈現婀娜多姿，把原本已多采多姿的山區點綴得更嬌美，每年夏天花開之際，吸引許多民眾上山觀賞。
不過，東勢林管處也特別提醒，毛地黃雖長得十分美麗，卻是根、莖、葉、花全株都有毒，雖是心臟病患普遍使用之強心藥物之ㄧ，但需經過萃取提煉及醫師處方後才能使用，遊客上山欣賞毛地黃花朵之美時，不可觸摸、採摘，以防發生中毒。
由於夏季山區乾燥，在森林區域進行野炊、引火，有引起森林火災之虞，且造成的油煙也降低空氣品質、影響其他遊客呼吸新鮮空氣的權益；因此，林管處籲請上山的民眾共同維護清新蒼翠的森林環境，遵守園區內及大雪山林道沿線勿野炊、露營、夜宿車上、禁止吸菸等規定，一起維護遊憩品質及保護森林。
此外，大雪山林道（中專一線），因山區道路崎嶇狹窄，請勿隨意違規停車，以免造成交通阻塞、引發交通事故；和平警分局已針對違停車輛加強開單取締，請車輛駕駛人遵守交通規則，以確保行車安全、避免受罰。