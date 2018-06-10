大自然的冷氣房　大雪山國家森林涼爽宜人

入夏以來氣溫連連飆高，酷熱難耐之下，許多民眾紛紛尋找消暑場所。大雪山國家森林遊樂區內平均溫度約為攝氏15至24度，宛如天然的冷氣房涼爽宜人，吸引不少民眾上山避暑。

農委會林務局東勢林區管理處指出，位於海拔1,800至2,996公尺的大雪山國家森林遊樂區，夏天的溫度涼爽，目前也是毛地黃花朵綻放期間，上山除了避暑，還可欣賞毛地黃花姿之美；不過，在體驗自然之美時，請民眾配合勿在園區內及大雪山林道沿線野炊、違停、露營，共同維護美好環境。

東勢林區管理處表示，花姿奇特的毛地黃又名洋地黃，是多年生而耐寒性草本植物，株高一至四尺，莖葉有毛，宛如倒掛銅鈴的花穗成串，呈現婀娜多姿，把原本已多采多姿的山區點綴得更嬌美，每年夏天花開之際，吸引許多民眾上山觀賞。