今日暖新聞》影／社區體驗包粽文化　分送弱勢同享端午味

▲秀水鄉馬興社區與彰化榮服處聯合辦理「愛心粽」慈善公益活動，眾多志工一齊動手包粽子，讓弱勢家庭及獨居老人都能享用到陣陣粽香及滿滿溫情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

端午腳步臨近，粽葉飄香越濃厚，為凝聚社區力量及照顧彰化縣轄區內弱勢家庭、榮民榮眷，同時體驗端午節包粽文化，彰化縣秀水鄉馬興社區10日上午與彰化縣榮民服務處聯合舉辦「粽愛一生，幸福馬興」活動，社區婆婆媽媽們現場指導志工包粽子，只見志工們手忙腳亂、包出的粽子雖形狀各異，但代表滿滿的愛心，將分送給弱勢戶，讓他們也能同享端午好滋味。

「粽愛一生，幸福馬興」活動有200多位志工參與包粽子的行列，在社區理事長陳世英的帶領下，很多志工從凌晨2點就開始備料，5點時其他志工也陸續到場開始包粽、蒸煮，並到了10點就陸續開始出爐，最後共完成近萬顆粽子，滿滿一整排代表了滿滿的愛心，為的是讓弱勢團體提前感受端節的氣氛。



▲秀水鄉馬興社區與彰化榮服處聯合辦理「愛心粽」慈善公益活動，眾多志工一齊動手包粽子，讓弱勢家庭及獨居老人都能享用到陣陣粽香及滿滿溫情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

馬興社區小朋友戰鼓表演揭開活動序幕，鎮平社區表演薩克斯風演奏，舒緩在場的忙碌氣氛，馬興村長陳明灶與榮服處處長嚴俊峰也在活動中加入包粽子的行列，雖然他們的身手不像志工媽媽們這麼俐落，但直說這是很好的體驗。



▲秀水鄉馬興社區與彰化榮服處聯合辦理「愛心粽」慈善公益活動，眾多志工一齊動手包粽子，讓弱勢家庭及獨居老人都能享用到陣陣粽香及滿滿溫情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

另外現場有長輩因為很會包粽子，當起老師教年輕人怎麼包，也拉近了兩代人之間的距離，也有很多媽媽帶著自己的小孩一起參加，也促進了良好的親子關係，整個現場熱鬧滾滾，讓平常寧靜的社區注入了一股活力。



▲秀水鄉馬興社區與彰化榮服處聯合辦理「愛心粽」慈善公益活動，眾多志工一齊動手包粽子，讓弱勢家庭及獨居老人都能享用到陣陣粽香及滿滿溫情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

中午所有工作人員則聚集在一起享用香粽並閒話家常，另外村長陳明灶和處長嚴俊峰則分別帶著各自的志工開始發送給弱勢家庭及榮民榮眷，收到粽子的人皆表示相當感激馬興社區及榮服處的貼心關懷。

嚴俊峰表示，照顧好榮民榮眷一直是輔導會應盡的責任，榮服處畢竟人力有限，結合地方資源平台才能發揮更大的服務效能，期望此舉能發揮拋磚引玉的效果，吸引更多愛心企業及善心人士投入公益活動，讓社會的溫暖傳至各個角落，未來也將持續秉持著服務熱忱，照顧好所有的退役袍澤。