吳音寧「被欺負」！彰化縣民淚推「直接回鄉任副縣長」

從春節後休市菜價波動、送剩菜風波，到近期魚翅宴與送洋酒風波，台北農產運銷公司總經理吳音寧爭議持續延燒。近日情勢似有稍轉，台北市長柯文哲在臉書發文稱讚北農表現，並肯定吳音寧對台灣農業發展的熱情。另方面，有關心彰化縣長選情的網友在臉書社團呼籲「與其讓吳音寧在台北被欺負，不如請她來彰化擔任副縣長。」引起一陣熱議。
一名疑似彰化縣民的網友在臉書社團「彰化縣民對魏縣長建言交流討論區」表示，「與其讓彰化女兒吳音寧小姐在台北被欺負，成為藍綠箭靶，不如建請縣長聘請吳小姐來彰化擔任副縣長，貢獻故鄉。」
▲網友在臉書社團發文「與其讓吳音寧在台北被欺負，不如請她來彰化擔任副縣長。」引起熱議。（圖／截取自臉書社團彰化縣民對魏縣長建言交流討論區）
此文一出，網友持兩面看法，有人對於原 po 想法表示贊同：「從地方做起我反而贊成，尤其彰化是農場重地之一」、「我同意，回彰化吧！彰化人不是好欺負，但是也不需要那樣委屈，我挺的是因為他是彰化人」、「老實人就是容易被欺負！！！」「真的，真心為彰化好，應該回來幫幫彰化的農民」；不過，也有網友認為吳音寧不應輕易退縮：「不要因為被攻擊而退縮，台灣人應該更加肯定加油鼓勵吳音寧在北農職位，貢獻農民！」「你們不要抹黑民進黨..吳小姐是認真的..我要替吳小姐加油..不要離開北農」。