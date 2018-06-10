吳音寧「被欺負」！彰化縣民淚推「直接回鄉任副縣長」

從春節後休市菜價波動、送剩菜風波，到近期魚翅宴與送洋酒風波，台北農產運銷公司總經理吳音寧爭議持續延燒。近日情勢似有稍轉，台北市長柯文哲在臉書發文稱讚北農表現，並肯定吳音寧對台灣農業發展的熱情。另方面，有關心彰化縣長選情的網友在臉書社團呼籲「與其讓吳音寧在台北被欺負，不如請她來彰化擔任副縣長。」引起一陣熱議。

一名疑似彰化縣民的網友在臉書社團「彰化縣民對魏縣長建言交流討論區」表示，「與其讓彰化女兒吳音寧小姐在台北被欺負，成為藍綠箭靶，不如建請縣長聘請吳小姐來彰化擔任副縣長，貢獻故鄉。」