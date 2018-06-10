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中央社

川普跟著感覺走 金正恩看招

中央社2018/06/10 14:04
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：美國北韓過招（中央社記者鄭崇生新加坡10日專電）美國總統川普在與北韓領導人金正恩會面前，在七大工業國集團（G7）峰會後一次得罪所有盟友，川普憑感覺做事的風格，也不怕和盟友公然翻臉，金正恩得準備接招。

川普的專機預定新加坡時間10日晚間降落巴耶黎峇（Paya Lebar）空軍基地，而在川普抵達前，新加坡作為東道主，總理李顯龍今天先與金正恩會面，明日與川普會談。

川普的不確定性讓盟友搖頭，在這次G7後，更嚴厲批評接待他的加拿大總理杜魯道「非常不誠實且軟弱」，讓美國輿論震驚譁然，川普在推特上的幾句話，就做到連美國競爭對手都無法達成「聯合各國對抗華府」的境界，而正飛往新加坡途中的金正恩得準備好，他將面對的是對盟友也會翻臉不認人的美國總統。

作為首位將與北韓領導人會談的美國總統，「川金會」這樣的歷史峰會，按美國過去的作法，多個層級的幕僚必定事前推演，並且無數次與對方交涉安排，然而，一向不受約束的川普，在啟程往新加坡之前明白預告：「川金會」他將「跟著感覺走」。

川普說：「（會面）第一分鐘內我就會曉得，那是我的風格，我的感覺，那是我做事的風格。」

他還說，是否喜歡一個人，有所謂的「五秒鐘」理論，「我想，（和金正恩會面）我很快就會知道是否有好事發生，我想我也會知道那（好事）是否很快會發生。」

美國輿論分析，金正恩自己可能就為了與美國總統會面準備一年有餘，整個北韓政權為和美國總統平起平坐，已做足至少有數十年的研究與等待，然而，川普大膽一試，到了會面前夕，他說將「憑感覺」，金正恩的準備恐怕比川普更充分，美國的外交建制派擔憂川普的「戰略不確定性」。

儘管川普與金正恩會擦出什麼樣的火花沒人說得準，但可以確定的是，美國在「川金會」前再次表明立場，也就是朝鮮半島的非核化須是「完全、可驗證且不可逆」，而美國與北韓在這一點上的歧見，要如何縮小，關乎川普所謂的「開始認識你」的這場峰會，如何為雙邊關係蜜月期的長短奠基。（編輯：紀錦玲）1070610

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