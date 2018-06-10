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中央社

貨櫃變教室 社企活化不山不市學校

中央社2018/06/10 14:09
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳清芳、陳婕翎台北10日電）社會企業Skills for U召集技職國手，7月起，由國手擔任業師，攜手6間高職科系學生，動手玩創意，活化「不山不市」的老舊校園，讓沒用的貨櫃箱變身成校園中的小教室。

「技職國手活化老舊校園計劃」總策劃、技職教育體系出生黃偉翔指出，台灣社會普遍將技能視為一種工具，只重視它能賺多少錢而非能為社會做多少事，他希望藉翻轉成見，讓技能成為社會創新與永續的橋樑。

以「用技能與社會對話」為核心的Skills for U，鎖定不同社會議題，展開不同社會活動，今年推出「技職國手活化老舊校園計畫」，協助一間新北市北海岸的國小，與新北市高職生合作，讓技能與在地結合，不只讓社會關注「不山不市」偏鄉學校困境，也提倡「高職社會責任」。

黃偉翔表示，社會有許多議題值得被看見，「不山不市」的學校就是其中之一，說到偏鄉一般聯想到花東地區，但其實「偏鄉」這個名詞不只發生在遙遠的地方，貧富差距大的城市中，也有許多被忽視的偏鄉學校。

他坦言，迫於人力資金等因素，只能幫助一間學校確實可惜，但他們希望這個計劃能成為一個範例，讓未來也想改善偏鄉校園環境的組織能依樣畫葫蘆。

Skills for U今天在社會創新實驗中心舉辦計劃起跑記者會，木工、油漆、工業控制、造園景觀、配管暖氣、汽車板金等技能國手都出席，新北市長朱立倫也以貴賓身分見證活動。

去年國際技能競賽金牌得主、平面設計國手黃于貞分享，這次計畫中最具挑戰的，是將貨櫃吊進國小閒置空間，8名跨領域技職國手用一個月的時間，將無用的貨櫃、北海岸的海洋垃圾二度利用，融合在地特色，改造成提供學生國文朗讀、藝文展演等多功能學習空間。

這次合作高職團隊包含三重商工板金科、瑞芳高工電子科及資訊科、淡水商工園藝科、松山工農電機科及園藝科，將結合專題實作課程設計，讓學生與曾代表台灣參與每兩年一屆的「技職界奧運」國際技能競賽的各領域選手在實作中傳承技能，拉近課堂理論與實務間的差距。1070610（編輯：陳清芳）

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