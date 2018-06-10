貨櫃變教室 社企活化不山不市學校

（中央社記者陳清芳、陳婕翎台北10日電）社會企業Skills for U召集技職國手，7月起，由國手擔任業師，攜手6間高職科系學生，動手玩創意，活化「不山不市」的老舊校園，讓沒用的貨櫃箱變身成校園中的小教室。

「技職國手活化老舊校園計劃」總策劃、技職教育體系出生黃偉翔指出，台灣社會普遍將技能視為一種工具，只重視它能賺多少錢而非能為社會做多少事，他希望藉翻轉成見，讓技能成為社會創新與永續的橋樑。

以「用技能與社會對話」為核心的Skills for U，鎖定不同社會議題，展開不同社會活動，今年推出「技職國手活化老舊校園計畫」，協助一間新北市北海岸的國小，與新北市高職生合作，讓技能與在地結合，不只讓社會關注「不山不市」偏鄉學校困境，也提倡「高職社會責任」。