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即時跑馬燈提到他...賴清德眼眶紅了吳音寧被欺負！鄉民：回來當副縣長8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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提到他...賴清德眼眶紅了：照顧農民是政府的責任

編輯中心／台南報導2018/06/10 14:23
▲賴清德接受媒體訪問時，回憶起鄭罕池對種植愛文芒果成功的貢獻，不禁紅了眼眶。（圖／NOWnews 資料圖片）
▲賴清德接受媒體訪問時，回憶起鄭罕池對種植愛文芒果成功的貢獻，不禁紅了眼眶。（圖／NOWnews 資料圖片）

被稱為「愛文芒果之父」的鄭罕池，月初在台南家中逝世，享壽 89 歲，消息一出讓各界都感到相當不捨。家屬今（10）日上午舉辦公祭告別式，而行政院長賴清德也悄悄現身會場擔任點主官。賴清德接受媒體訪問時回憶，鄭罕池是他擔任台南市長期間所表揚的第一位卓越市民，他更感謝鄭罕池在 56 年前種植愛文芒果成功，並且無私分享、推廣至全台，讓現在大家都有好吃的芒果可以享用。


鄭罕池被稱為「愛文芒果之父」。（圖／NOWnews 資料圖片）


賴清德（圖左）接受媒體訪問時回憶，鄭罕池（圖右）是他擔任台南市長期間所表揚的第一位卓越市民。（圖／NOWnews 資料圖片）

綜合媒體報導，50 多年前，鄭罕池從美國引進 100 棵愛文芒果樹苗，辛苦種植後，隔年卻遇上嚴重霜害，樹苗僅存 4 棵活下來，但並沒有讓他因此放棄，反而苦思更多創新的種植方法，慢慢解決了蟲害以及行銷等問題，讓愛文芒果在市場上打響了名號，獲得家喻戶曉的「夏日的紅寶石」美名，也成功讓台南玉井成為台灣的芒果之鄉。


鄭罕池種植愛文芒果成功後並不藏私，反而將方法分享給他人並不吝教導，令人十分感佩。（圖／NOWnews 資料圖片）

報導指出，日前賴清德曾在臉書 PO 文感念鄭罕池的奉獻，今天上午則在台南市代理市長李孟諺的陪同下，悄悄現身公祭告別式會場。賴清德接受媒體採訪時一度紅了眼眶，表示自己今天是帶著不捨的心情來送鄭老先生最後一程。


日前鄭罕池（右二）傳出過世消息，賴清德（左二）也曾在臉書上 PO 文感念他一生的奉獻。（圖／NOWnews 資料圖片）

今年由於天候狀況佳，各處水果都是大豐收，包括鳳梨、香蕉等；對此賴清德則說，「農產豐收如同老天爺送給農民的紅利...千萬不能因為量多價跌，讓農民白忙一場！」他更強調，現在也是以同樣的方式來照顧農民，要求農委會掌握農產市場價格，協助果農行銷。

關鍵字賴清德鄭罕池愛文芒果之父過世告別式
吳音寧被欺負！鄉民：回來當副縣長

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