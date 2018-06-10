菲媒：掃毒行動死亡人數 5月破百

（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）菲律賓ABS-CBN新聞網報導，在新任警察首長上任之後，菲律賓政府掃毒行動所導致的死亡人數也急劇上升，光是5月就突破100人。

菲律賓國家警署（PNP）現任署長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）是於4月20日上任，接替了杜特蒂（Rodrigo Duterte）總統十分信任的德拉羅沙（Ronalddela Rosa）。

ABS-CBN新聞網調查團隊發現，掃毒行動死亡毒嫌從4月時的56人，增至5月時的106人，數字將近2倍。