姚文智：競選團隊 緊鑼密鼓籌備

（中央社記者王揚宇台北10日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天出席台北市苗栗同鄉會會員大會時指出，競選團隊正在緊鑼密鼓的籌備，預計下週起陸續對外公布。

姚文智致詞時表示，先前質詢客委會時，提出未來台北市可設置若干「客家主題捷運站」，讓交通節點結合文化，增加一個接近大眾的「半沉浸環境」，這個想法獲得客委會主委的全力支持，未來當選台北市長後，會全力和大家一起來推動。

至於競選團隊何時成形，姚文智說，他定義這場選舉為「台北應該掀起一個新的、關鍵性的城市運動」，所以不但黨內菁英要歸隊團結、要進駐，黨外很多有創意、活力的各種人才都要網羅，現在正在緊鑼密鼓的籌備，預計下週起陸續公布。